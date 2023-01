Согласится ли Шахтер? Арсенал предложил за Мудрика 50+ миллионов евро

По информации журналиста Фабрицио Романо, второе предложение «Арсенала» по хавбеку «Шахтеру» Михаилу Мудрику составило 50 миллионов евро.

Плюс дополнительные бонусы. Ранее «Шахтер» отверг предложение лондонского клуба в размере 40 миллионов евро и еще 20 миллионов в виде бонусов.

Как уже сообщалось, условия личного контракта проблемой не станут, так как клуб и Мудрик достигли договоренности, обе стороны хотят, чтобы сделка состоялась, однако решать будет «Шахтер».

Ранее в украинском клуб утверждали, что готовы расстаться со своим лидером только за сумму около 100 миллионов евро.

Романо отмечает, что «Челси» готов включиться в борьбу за Мудрика, но только в том случае, если «Арсенал» не сможет договориться.

Arsenal second proposal for Mykhaylo Mudryk is close to €50m fixed fee plus add-ons. Shakhtar expected to make a decision, the clubs are in direct contact. ⚪️🔴🇺🇦 #AFC



Personal terms, never been an issue - Arsenal is player's priority. Chelsea will act if #AFC move collapses. pic.twitter.com/P0svkKIyyw