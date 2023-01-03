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  4. Согласится ли Шахтер? Арсенал предложил за Мудрика 50+ миллионов евро
Англия
03 января 2023, 14:11 |
2477
8

Согласится ли Шахтер? Арсенал предложил за Мудрика 50+ миллионов евро

Переговоры двух клубов продолжаются

03 января 2023, 14:11 |
2477
8
Согласится ли Шахтер? Арсенал предложил за Мудрика 50+ миллионов евро
ФК Шахтер

По информации журналиста Фабрицио Романо, второе предложение «Арсенала» по хавбеку «Шахтеру» Михаилу Мудрику составило 50 миллионов евро.

Плюс дополнительные бонусы. Ранее «Шахтер» отверг предложение лондонского клуба в размере 40 миллионов евро и еще 20 миллионов в виде бонусов.

Как уже сообщалось, условия личного контракта проблемой не станут, так как клуб и Мудрик достигли договоренности, обе стороны хотят, чтобы сделка состоялась, однако решать будет «Шахтер».

Ранее в украинском клуб утверждали, что готовы расстаться со своим лидером только за сумму около 100 миллионов евро.

Романо отмечает, что «Челси» готов включиться в борьбу за Мудрика, но только в том случае, если «Арсенал» не сможет договориться.

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трансферы Арсенал Лондон Шахтер Донецк Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Alex196
Кто что хочет то и пишет .Было 70 теперь 50.4 го подписание а они ещё не знают сколько он стоит 
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+5
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Gargantua
рискну предположить, что перехода не будет
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+3
nick07
та фіг там хтось дасть за нього 100 млн, якщо ШД не зменшить апетит, то втратить чудову нагоду заробити на трансфері (не факт що Мудрик далі буде такий самий рівень показувати чи прогресувати, щоб його погодився купити топ-клуб)
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+1
Хутин Пуйло
Вероятно следующего предложения уже не будет
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+1
OKs100
Удивительно, но Месси сейчас стоит меньше чем Мудрык.
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0
grifon.
да нехай Зіна докладе трохи грошенят і на цьому епопея закінчиться
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0
Calm
Х…я Миша, давай по новой
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-4
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