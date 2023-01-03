Согласится ли Шахтер? Арсенал предложил за Мудрика 50+ миллионов евро
Переговоры двух клубов продолжаются
По информации журналиста Фабрицио Романо, второе предложение «Арсенала» по хавбеку «Шахтеру» Михаилу Мудрику составило 50 миллионов евро.
Плюс дополнительные бонусы. Ранее «Шахтер» отверг предложение лондонского клуба в размере 40 миллионов евро и еще 20 миллионов в виде бонусов.
Как уже сообщалось, условия личного контракта проблемой не станут, так как клуб и Мудрик достигли договоренности, обе стороны хотят, чтобы сделка состоялась, однако решать будет «Шахтер».
Ранее в украинском клуб утверждали, что готовы расстаться со своим лидером только за сумму около 100 миллионов евро.
Романо отмечает, что «Челси» готов включиться в борьбу за Мудрика, но только в том случае, если «Арсенал» не сможет договориться.
Arsenal second proposal for Mykhaylo Mudryk is close to €50m fixed fee plus add-ons. Shakhtar expected to make a decision, the clubs are in direct contact. ⚪️🔴🇺🇦 #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2023
Personal terms, never been an issue - Arsenal is player's priority. Chelsea will act if #AFC move collapses. pic.twitter.com/P0svkKIyyw
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