Мудрик уже в Англии? Фанаты вычислили, где остановился украинский хавбек

Футболист донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик, судя по всему, уже находится в Лондоне, чтобы оформить контракт с лондонским «Арсеналом».

Лондонский клуб сделал второе официальное предложение донецкому клубу по трансферу вингера. Болельщики «Арсенала» считают, что украинский вингер уже находится в Лондоне в ожидании трансфера.

В Instagram появилось фото и видео, на которых Мудрик работает в тренажерном зале. Специалисты, изучившие фото, нашли подтверждения тому, что 21-летний вингер уже находится в Англии.

Мудрик был изображен с тренажерами британской компании Kettler, носил гостиничные тапочки, а на двери по-английски написано слово private. Дымовая сигнализация по британским стандартам присутствует в комнате, где тренируется Мудрик.

Фанаты Арсенала сообщили: «Это на 100% отель Millennium Gloucester в Лондоне. Светильники на полу и цвета краски совпадают».

В текущем сезоне Мудрик провел 18 матчей и забил 10 голов за «Шахтер».

Is mudryk in the UK... it looks as though his in a hotel with hotel slippers.. the weight bench is "kettler" which is a uk based company.. the "private" on the door is written in English... he may be in London already 👀👀 #mudryk #arsenal pic.twitter.com/Iazy9DWT1w