ОФИЦИАЛЬНО. Аякс попрощался с Дэйли Блиндом

«Аякс» официально попрощался со своей легендой, защитником Дэйли Блиндом. Его контракт действовал до лета 2023 года, но был досрочно расторгнут по просьбе игрока.

Блинд выразил желание перейти в «Антверпен», и «Аякс» из уважения к своей легенде согласился отпустить защитника, хотя и не хотел его терять. «Антверпеном» сейчас руководят нидерландские экс-футболисты: главный тренер – Марк Ван Боммель, а технический директор – Марк Овермарс.

Блинд является воспитанником «Аякса», за первую команду играл в 2008 – 2014 и 2018 – 2022 годах.