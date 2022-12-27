ОФИЦИАЛЬНО. Аякс попрощался с Дэйли Блиндом
Контракт с защитником досрочно расторгнут
«Аякс» официально попрощался со своей легендой, защитником Дэйли Блиндом. Его контракт действовал до лета 2023 года, но был досрочно расторгнут по просьбе игрока.
Блинд выразил желание перейти в «Антверпен», и «Аякс» из уважения к своей легенде согласился отпустить защитника, хотя и не хотел его терять. «Антверпеном» сейчас руководят нидерландские экс-футболисты: главный тренер – Марк Ван Боммель, а технический директор – Марк Овермарс.
Блинд является воспитанником «Аякса», за первую команду играл в 2008 – 2014 и 2018 – 2022 годах.
December 27, 2022: Thanks for everything, @BlindDaley!— AFC Ajax (@AFCAjax) December 27, 2022
333 matches
13 goals
7 x Eredivisie Champion
2 x KNVB Cup
2 x Johan Cruijff Shield⁰
1 x Ajax Player of the Year in 2013
1 x Eredivisie Player of the Year in 2014 pic.twitter.com/wHirzlUnnZ
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