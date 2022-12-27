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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аякс попрощался с Дэйли Блиндом
Нидерланды
27 декабря 2022, 16:50 |
607
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аякс попрощался с Дэйли Блиндом

Контракт с защитником досрочно расторгнут

27 декабря 2022, 16:50 |
607
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс попрощался с Дэйли Блиндом
ФК Аякс. Дэйли Блинд

«Аякс» официально попрощался со своей легендой, защитником Дэйли Блиндом. Его контракт действовал до лета 2023 года, но был досрочно расторгнут по просьбе игрока.

Блинд выразил желание перейти в «Антверпен», и «Аякс» из уважения к своей легенде согласился отпустить защитника, хотя и не хотел его терять. «Антверпеном» сейчас руководят нидерландские экс-футболисты: главный тренер – Марк Ван Боммель, а технический директор – Марк Овермарс.

Блинд является воспитанником «Аякса», за первую команду играл в 2008 – 2014 и 2018 – 2022 годах.

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Аякс Дэйли Блинд
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Источник ФК Аякс
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