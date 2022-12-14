Аякс согласился отпустить Блинда зимой

Защитник «Аякса» Дэйли Блинд вскоре станет свободным агентом и перейдет в бельгийский «Антверпен». Об этом сообщают нидерландские СМИ.

Блинд выразил желание перейти в «Антверпен», и «Аякс» из уважения к своей легенде согласился отпустить защитника, хотя и не хотел его терять.

«Антверпеном» сейчас руководят нидерландские экс-футболисты: главный тренер – Марк Ван Боммель, а технический директор – Марк Овермарс. Команда на данный момент идет третьей в чемпионате Бельгии.