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Нидерланды
14 декабря 2022, 23:03 | Обновлено 14 декабря 2022, 23:25
364
1

Аякс согласился отпустить Блинда зимой

Защитник перейдет в «Антверпен» свободным агентом

14 декабря 2022, 23:03 | Обновлено 14 декабря 2022, 23:25
364
1
Аякс согласился отпустить Блинда зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэйли Блинд

Защитник «Аякса» Дэйли Блинд вскоре станет свободным агентом и перейдет в бельгийский «Антверпен». Об этом сообщают нидерландские СМИ.

Блинд выразил желание перейти в «Антверпен», и «Аякс» из уважения к своей легенде согласился отпустить защитника, хотя и не хотел его терять.

«Антверпеном» сейчас руководят нидерландские экс-футболисты: главный тренер – Марк Ван Боммель, а технический директор – Марк Овермарс. Команда на данный момент идет третьей в чемпионате Бельгии.

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Дэйли Блинд Аякс Антверпен
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Источник De Telegraaf
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Serhii P.
Як бельгійська команда йде третьою в чемпіонаті Нідерландів?
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