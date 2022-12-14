Нидерланды14 декабря 2022, 23:03 | Обновлено 14 декабря 2022, 23:25
364
1
Аякс согласился отпустить Блинда зимой
Защитник перейдет в «Антверпен» свободным агентом
14 декабря 2022, 23:03 | Обновлено 14 декабря 2022, 23:25
364
1
Защитник «Аякса» Дэйли Блинд вскоре станет свободным агентом и перейдет в бельгийский «Антверпен». Об этом сообщают нидерландские СМИ.
Блинд выразил желание перейти в «Антверпен», и «Аякс» из уважения к своей легенде согласился отпустить защитника, хотя и не хотел его терять.
«Антверпеном» сейчас руководят нидерландские экс-футболисты: главный тренер – Марк Ван Боммель, а технический директор – Марк Овермарс. Команда на данный момент идет третьей в чемпионате Бельгии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 14 декабря 2022, 14:00 0
Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте
Футбол | 14 декабря 2022, 17:10 8
Ари забыл принять таблетки
Футбол | 13.12.2022, 23:20
Футбол | 14.12.2022, 21:22
Бокс | 14.12.2022, 14:33
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Як бельгійська команда йде третьою в чемпіонаті Нідерландів?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.12.2022, 08:33
14.12.2022, 11:18 4
13.12.2022, 12:50
13.12.2022, 20:15 2
13.12.2022, 14:40 18
13.12.2022, 14:10 5
13.12.2022, 22:51 3
12.12.2022, 20:15