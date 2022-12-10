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  4. Брат-гей скончавшегося журналиста во время матча ЧМ заявил, что того убили
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 13:35 |
750
0

Брат-гей скончавшегося журналиста во время матча ЧМ заявил, что того убили

Эрик Уол считает, что смерть Гранта связанна с его поддержкой ЛГБТ

10 декабря 2022, 13:35 |
750
0
Брат-гей скончавшегося журналиста во время матча ЧМ заявил, что того убили
Twitter

Брат-гей Гранта Уола Эрик Уол высказал свою версию о смерти брата во время матча ЧМ-2022 по футболу между сборными Нидерландов и Аргентины:

«Меня зовут Эрик Уол. Я живу в Сиэтле, штат Вашингтон. Я брат Гранта Уола. Я гей. И я причина, по которой он надел радужную футболку на чемпионате мира. Мой брат был здоров. Он говорил, что получал угрозы жизни.

Не верю, что мой брат просто умер. Уверен, что его убили. Я прошу любой помощи».

Отметим, что ранее Уола из-за радужной символики задержали на стадионе в Катаре перед матчем США – Уэльс. У него отобрали телефон и требовали снять футболку, потом перед ним извинились и пустили на игру.

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видео ЛГБТ смерть ЧМ-2022 по футболу Нидерланды - Аргентина
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Источник Twitter
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