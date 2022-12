Брат-гей скончавшегося журналиста во время матча ЧМ заявил, что того убили

Брат-гей Гранта Уола Эрик Уол высказал свою версию о смерти брата во время матча ЧМ-2022 по футболу между сборными Нидерландов и Аргентины:

«Меня зовут Эрик Уол. Я живу в Сиэтле, штат Вашингтон. Я брат Гранта Уола. Я гей. И я причина, по которой он надел радужную футболку на чемпионате мира. Мой брат был здоров. Он говорил, что получал угрозы жизни.

Не верю, что мой брат просто умер. Уверен, что его убили. Я прошу любой помощи».

Отметим, что ранее Уола из-за радужной символики задержали на стадионе в Катаре перед матчем США – Уэльс. У него отобрали телефон и требовали снять футболку, потом перед ним извинились и пустили на игру.

Grant Wahl, whose photo went viral after being detained for wearing an LGBT t-shirt at the World Cup, died unexpectedly tonight.



"I do not believe my brother just died. I believe he was killed," his brother says in a video. pic.twitter.com/6kGorpXS3Z