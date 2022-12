В ярости. Кавани после вылета с ЧМ разбил экран ВАР

В пятницу, 2 декабря, в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 сборная Уругвая встречалась с командой Ганы и добилась победы со счетом 2:0. Несмотря на выигрыш, уругвайцы не смогли пробиться в плей-офф – в итоговой таблице квартета Н их опередила команда Южной Кореи, которая в параллельном матче со счетом 2:1 одержала волевую победу над Португалией.

После финального свистка в матче Гана – Уругвай безобразным поступком отметился 35-летний уругвайский нападающий Эдинсон Кавани. Уходя вместе с партнерами в подтрибунные помещения, он зачем-то выместил свою злость на экране ВАР. Тот от удара завалился на бок и, судя по всему, разбился.

Edinson Cavani does not like VAR.#URU | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/FvKJMItMCq