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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 22:19 | Обновлено 02 декабря 2022, 22:21
2217
2

В ярости. Кавани после вылета с ЧМ разбил экран ВАР

У уругвайского нападающего могут быть проблемы

02 декабря 2022, 22:19 | Обновлено 02 декабря 2022, 22:21
2217
2
В ярости. Кавани после вылета с ЧМ разбил экран ВАР
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдинсон Кавани

В пятницу, 2 декабря, в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 сборная Уругвая встречалась с командой Ганы и добилась победы со счетом 2:0. Несмотря на выигрыш, уругвайцы не смогли пробиться в плей-офф – в итоговой таблице квартета Н их опередила команда Южной Кореи, которая в параллельном матче со счетом 2:1 одержала волевую победу над Португалией.

После финального свистка в матче Гана – Уругвай безобразным поступком отметился 35-летний уругвайский нападающий Эдинсон Кавани. Уходя вместе с партнерами в подтрибунные помещения, он зачем-то выместил свою злость на экране ВАР. Тот от удара завалился на бок и, судя по всему, разбился.

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Источник Sport.ua
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Виктор Войцеховский
Нужно было ещё штаны снять и сделать свое грязное дело  Детский сад. 
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