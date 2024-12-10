Барселона получит от ФИФА компенсацию за травму Араухо

25-летний уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил травму в составе сборной Уругвая во время матча Кубка Америки.

С момента травмы прошло 157 дней, и по этому поводу ФИФА выплатит каталонскому клубу более 2 миллионов евро компенсации.

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» получит 20 548 евро за каждый день, в течение которого Араухо не мог играть. Начисление компенсации осуществляется только в случаях, когда восстановление после травмы длится более 28 дней.

Ранее «Барселона» получила компенсацию за травму Гави. Футболист пропустил 335 дней, из-за чего клуб получил максимальную сумму компенсации - 6,3 миллиона евро.

Кроме того, каталонцы получили 308 тысяч евро за травму Педри, которую он получил на Евро-2024.

Ранее сообщалось, что лидер Реала восстановился после травмы и готов сыграть в Лиге чемпионов