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  4. Барселона получит от ФИФА компенсацию за травму Араухо
Испания
10 декабря 2024, 18:16 |
419
0

Барселона получит от ФИФА компенсацию за травму Араухо

Это уже третий игрок каталонцев за который клуб получает компенсацию

10 декабря 2024, 18:16 |
419
0
Барселона получит от ФИФА компенсацию за травму Араухо
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил травму в составе сборной Уругвая во время матча Кубка Америки.

С момента травмы прошло 157 дней, и по этому поводу ФИФА выплатит каталонскому клубу более 2 миллионов евро компенсации.

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» получит 20 548 евро за каждый день, в течение которого Араухо не мог играть. Начисление компенсации осуществляется только в случаях, когда восстановление после травмы длится более 28 дней.

Ранее «Барселона» получила компенсацию за травму Гави. Футболист пропустил 335 дней, из-за чего клуб получил максимальную сумму компенсации - 6,3 миллиона евро.

Кроме того, каталонцы получили 308 тысяч евро за травму Педри, которую он получил на Евро-2024.

Ранее сообщалось, что лидер Реала восстановился после травмы и готов сыграть в Лиге чемпионов

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Рональд Араухо травма сборная Уругвая по футболу ФИФА
Олександр Сільченко Источник: Mundo Deportivo
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