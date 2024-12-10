Лидер Реала возобновился после травмы и готов сыграть в Лиге чемпионов

Лидер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор возобновился после травмы и готов помочь клубу в ближайшем матче Лиги чемпионов.

Футболист сообщил об этом в своих социальных сетях: «7 вернулся». Игрок полностью восстановился и провел первые тренировки.

Винисиус получил травму подколенного сухожилия 24 ноября в матче против «Леганеса» (3:0). Бразилец пропустил из-за травмы три недели и не смог сыграть в четырех матчах «Реала».

«Сливочные» в следующем матче сыграют против итальянской «Аталанты» в Лиге чемпионов. Поединок состоится 10 декабря в Бергамо (Италия).

В нынешнем сезоне Винисиус провел 18 матчей за мадридский клуб во всех турнирах – забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.