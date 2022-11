ВИДЕО. Жесть в Турции. Выстрелили ракетницей в людей, побили вратаря

27 ноября в матче 15-го тура первой лиги Турции «Гезтепе» – «Алтай» произошло слишком много выходящего за традиционные рамки проведения футбольных матчей.

Сначала фанаты гостей выстрелили по трибуне хозяев из ракетницы, травмировав трех болельщиков, из них двое детей. После этого на стадионе начались массовые беспорядки.

В одном из моментов на поле выбежал болельщик, который подбежал сзади к вратарю «Алтая» и дважды ударил его по спине угловым флажком.

Бригада арбитров приняла правильное решение не доигрывать встречу, ее судьба разрешится позже. На момент остановки счет был ничейный – 0:0.

Goztepe vs Altay in Turkey was interrupted after a fan attacked the Altay goalkeeper with the corner flag… 😧pic.twitter.com/ylfsSKmrxM