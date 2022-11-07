Дарио Срна - об автобиографии: Много написано про Донецк, Украину и Шахтер

Легенда клуба расскажет о своей жизни в Украине

Экс-игрок «Шахтера» и нынешний директор клуба Дарио Срна выпустил автобиографию, в которой много времени уделил Донецку и Украине.

– Это книга о моей жизни, которая не была простой, но показала, что можно всего добиться, если верить в себя. Здесь много написано о Донецке, об Украине, о «Шахтере», которые вот уже 20 лет являются частью моей жизни. И именно от клуба впервые прозвучала идея написать автобиографию.

Прочитав эту книгу, болельщики познакомятся с тем Дарио, которого немногие знают. Есть немало вещей, которые я никогда не рассказывал, а в этой книге обо всем написал. Даже моя жена Мирела, когда начала читать эту книгу, удивилась, что не все обо мне знала. Думаю, скоро книга будет переведена на украинский язык. Хочу, чтобы болельщики «Шахтера» и мои болельщики, прочитав эту книжку, узнали бы меня еще лучше.