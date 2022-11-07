Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дарио Срна - об автобиографии: Много написано про Донецк, Украину и Шахтер
Чемпионат Украины
07 ноября 2022, 14:11 | Обновлено 07 ноября 2022, 14:22
360
4

Дарио Срна - об автобиографии: Много написано про Донецк, Украину и Шахтер

Легенда клуба расскажет о своей жизни в Украине

07 ноября 2022, 14:11 | Обновлено 07 ноября 2022, 14:22
360
4
Дарио Срна - об автобиографии: Много написано про Донецк, Украину и Шахтер
ФК Шахтер

Легенда клуба расскажет о своей жизни в Украине

Экс-игрок «Шахтера» и нынешний директор клуба Дарио Срна выпустил автобиографию, в которой много времени уделил Донецку и Украине.

– Это книга о моей жизни, которая не была простой, но показала, что можно всего добиться, если верить в себя. Здесь много написано о Донецке, об Украине, о «Шахтере», которые вот уже 20 лет являются частью моей жизни. И именно от клуба впервые прозвучала идея написать автобиографию.

Прочитав эту книгу, болельщики познакомятся с тем Дарио, которого немногие знают. Есть немало вещей, которые я никогда не рассказывал, а в этой книге обо всем написал. Даже моя жена Мирела, когда начала читать эту книгу, удивилась, что не все обо мне знала. Думаю, скоро книга будет переведена на украинский язык. Хочу, чтобы болельщики «Шахтера» и мои болельщики, прочитав эту книжку, узнали бы меня еще лучше.

По теме:
Эдуард КОЗИК: «Дебют за первую команду Шахтера – мечта игрока Академии»
Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы
Соперник для Шахтера. Жеребьевка стыков ЛЕ. Текстовая трансляция
Шахтер Донецк Дарио Срна
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Теннис | 07 ноября 2022, 10:40 2
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 07 ноября 2022, 01:40 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

Гент извинился перед Яремчуком за провокационный баннер фанатов
Футбол | 07.11.2022, 12:43
Гент извинился перед Яремчуком за провокационный баннер фанатов
Гент извинился перед Яремчуком за провокационный баннер фанатов
Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем
Футбол | 06.11.2022, 16:57
Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем
Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем
Cрна выпустил автобиографию под названием «Почему тебя зовут Срна?»
Футбол | 07.11.2022, 10:30
Cрна выпустил автобиографию под названием «Почему тебя зовут Срна?»
Cрна выпустил автобиографию под названием «Почему тебя зовут Срна?»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Tom
Бла бла бла
Ответить
0
Фанькин кот
Главное качественный и умный перевод. Не буквально-дословный, а художественно литературный. Пересказ переводчика, который тоже должен обладать нехилым литературным талантом. Тогда книжонка станет популярной среди болельщиков.
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холанд на 95 минуте снова спас Манчестер Сити, яркая победа Де Дзерби
Холанд на 95 минуте снова спас Манчестер Сити, яркая победа Де Дзерби
05.11.2022, 19:01 4
Футбол
ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот
ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот
06.11.2022, 20:12 2
Футбол
ВИДЕО. Как Гвардиола заткнул Ибрагимовича
ВИДЕО. Как Гвардиола заткнул Ибрагимовича
06.11.2022, 11:14 2
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Топ-3: Днепр-1, Шахтер, Заря. Поднимается и Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Топ-3: Днепр-1, Шахтер, Заря. Поднимается и Динамо
06.11.2022, 19:45 5
Футбол
Фантастическая игра. Украинская теннисистка выиграла 3-й трофей за 3 недели
Фантастическая игра. Украинская теннисистка выиграла 3-й трофей за 3 недели
06.11.2022, 13:01 3
Теннис
34-летний украинский теннисист выиграл 37-й трофей в карьере
34-летний украинский теннисист выиграл 37-й трофей в карьере
06.11.2022, 08:26
Теннис
По стопам Свитолиной. Саккари вошла в историю Итоговых турниров WTA
По стопам Свитолиной. Саккари вошла в историю Итоговых турниров WTA
05.11.2022, 11:58 2
Теннис
Без Свентек. Стали известны финалистки Итогового турнира WTA
Без Свентек. Стали известны финалистки Итогового турнира WTA
07.11.2022, 07:40 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности