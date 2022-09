Необидный прокол? Динамо пропустило от АЕКа один из лучших голов тура

Точный удар в исполнении 31-летнего венгра Адама Дюрчо, как известно, решил исход матча 2-го тура Лиги Европы между киевским «Динамо» и АЕКом из Ларнаки в пользу клуба с Кипра – 1:0.

Пресс-служба Европейского футбольного союза внесла гол Дюрчо в номинанты на лучший гол прошедшего игрового дня. Наряду с ним на победу претендуют голы в исполнении Гевары из «Реала Сосьедад» в матче с «Омонией» (2:1), Кахведжи из «Фенербахче» во встрече с «Ренном» (2:2) и Хоакина из «Бетиса» в поединке с «Лудогорцем» (3:2).

Four great goals to choose from! A, B, C or D? ⚽️🤷@Heineken | #UELGOTW | #UEL