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Лига Европы
16 сентября 2022, 10:14 | Обновлено 16 сентября 2022, 10:32
606
0

Необидный прокол? Динамо пропустило от АЕКа один из лучших голов тура

Гол в исполнении Адама Дюрчо – претендент на гол недели в Лиге Европы

16 сентября 2022, 10:14 | Обновлено 16 сентября 2022, 10:32
606
0
Необидный прокол? Динамо пропустило от АЕКа один из лучших голов тура
УЕФА. Адам Дюрчо (справа)

Точный удар в исполнении 31-летнего венгра Адама Дюрчо, как известно, решил исход матча 2-го тура Лиги Европы между киевским «Динамо» и АЕКом из Ларнаки в пользу клуба с Кипра – 1:0.

Пресс-служба Европейского футбольного союза внесла гол Дюрчо в номинанты на лучший гол прошедшего игрового дня. Наряду с ним на победу претендуют голы в исполнении Гевары из «Реала Сосьедад» в матче с «Омонией» (2:1), Кахведжи из «Фенербахче» во встрече с «Ренном» (2:2) и Хоакина из «Бетиса» в поединке с «Лудогорцем» (3:2).

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Источник УЕФА
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