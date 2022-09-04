Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сколько он стоит млн? Как Зинченко усадил на пятую точку Антони
Англия
04 сентября 2022, 22:50 | Обновлено 04 сентября 2022, 22:59
582
0

ВИДЕО. Сколько он стоит млн? Как Зинченко усадил на пятую точку Антони

«Ман Юнайтед» купил Антони у «Аякса» за 95 млн евро + 5 млн бонусами

04 сентября 2022, 22:50 | Обновлено 04 сентября 2022, 22:59
582
0
ВИДЕО. Сколько он стоит млн? Как Зинченко усадил на пятую точку Антони
Twitter

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко в дебюте матча против «Ман Юнайтед» отметился отличным приемом мяча в сочетании с финтом, после которого на пятую точку упал его соперник – Антони.

Антони был недавно куплен клубом «Ман Юнайтед» у нидерландского «Аякса» за 95 млн евро + 5 млн бонусами.

4 сентября матч 6-го тура Английской Премьер-лиги провели «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». «МЮ» нанес первое в сезоне поражение «Арсеналу» (3:1). Дубль у победителей оформил Маркус Рашфорд. Еще один гол забил форвард Антони, для которого эта игра была дебютной за «МЮ». У гостей отличился Букайо Сака.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел в основе и отыграл 74 минуты, после чего был заменен.

ВИДЕО. Сколько он стоит млн? Как Зинченко посадил на пятую точку Антони

По теме:
Зинченко получил наихудшую оценку в Арсенале за матч против Ман Юнайтед
МЮ - Арсенал - 3:1. Первое поражение Зинченко в команде. Обзор матча
Кривбасс - Львов - 0:0. Без голов и без побед. Обзор матча УПЛ
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Манчестер Юнайтед - Арсенал Антони видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вновь без победы. Черноморец и Ингулец поделили очки
Футбол | 04 сентября 2022, 17:01 4
Вновь без победы. Черноморец и Ингулец поделили очки
Вновь без победы. Черноморец и Ингулец поделили очки

Роман Григорчук даже в Одессе не смог привести команду к победе

Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
Бокс | 04 сентября 2022, 13:25 1
Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»

Украинский боксер готов помочь британцу

Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Баскетбол | 04.09.2022, 14:10
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Исторический результат. Левандовски - автор голевого достижения в Ла Лиге
Футбол | 04.09.2022, 08:14
Исторический результат. Левандовски - автор голевого достижения в Ла Лиге
Исторический результат. Левандовски - автор голевого достижения в Ла Лиге
Сборная Украины заняла 3-е место в отборе к Всемирным пляжным играм
Футбол | 04.09.2022, 19:20
Сборная Украины заняла 3-е место в отборе к Всемирным пляжным играм
Сборная Украины заняла 3-е место в отборе к Всемирным пляжным играм
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Последний матч в карьере? Серена Уильямс проиграла в третьем круге US Open
Последний матч в карьере? Серена Уильямс проиграла в третьем круге US Open
03.09.2022, 05:37 3
Теннис
ВИДЕО. Исторический прыжок Магучих на 2.05 метра на Бриллиантовой лиге
ВИДЕО. Исторический прыжок Магучих на 2.05 метра на Бриллиантовой лиге
03.09.2022, 13:40 2
Другие виды
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
03.09.2022, 10:36 20
Футбол
ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол
ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол
03.09.2022, 22:01 8
Футбол
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
04.09.2022, 14:31
Бокс
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
02.09.2022, 19:01 54
Футбол
На чемпионате мира по волейболу пришла пора игр плей-офф
На чемпионате мира по волейболу пришла пора игр плей-офф
02.09.2022, 20:45
Волейбол
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
02.09.2022, 23:45 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности