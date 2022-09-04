ВИДЕО. Сколько он стоит млн? Как Зинченко усадил на пятую точку Антони
«Ман Юнайтед» купил Антони у «Аякса» за 95 млн евро + 5 млн бонусами
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко в дебюте матча против «Ман Юнайтед» отметился отличным приемом мяча в сочетании с финтом, после которого на пятую точку упал его соперник – Антони.
Антони был недавно куплен клубом «Ман Юнайтед» у нидерландского «Аякса» за 95 млн евро + 5 млн бонусами.
4 сентября матч 6-го тура Английской Премьер-лиги провели «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». «МЮ» нанес первое в сезоне поражение «Арсеналу» (3:1). Дубль у победителей оформил Маркус Рашфорд. Еще один гол забил форвард Антони, для которого эта игра была дебютной за «МЮ». У гостей отличился Букайо Сака.
Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел в основе и отыграл 74 минуты, после чего был заменен.
ВИДЕО. Сколько он стоит млн? Как Зинченко посадил на пятую точку Антони
See what zinchenko did to Antony 😭— Lake💨 (@_messiclear) September 4, 2022
pic.twitter.com/mY5sxNfZp9
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