ВИДЕО. Сколько он стоит млн? Как Зинченко усадил на пятую точку Антони

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко в дебюте матча против «Ман Юнайтед» отметился отличным приемом мяча в сочетании с финтом, после которого на пятую точку упал его соперник – Антони.

Антони был недавно куплен клубом «Ман Юнайтед» у нидерландского «Аякса» за 95 млн евро + 5 млн бонусами.

4 сентября матч 6-го тура Английской Премьер-лиги провели «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». «МЮ» нанес первое в сезоне поражение «Арсеналу» (3:1). Дубль у победителей оформил Маркус Рашфорд. Еще один гол забил форвард Антони, для которого эта игра была дебютной за «МЮ». У гостей отличился Букайо Сака.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел в основе и отыграл 74 минуты, после чего был заменен.

ВИДЕО. Сколько он стоит млн? Как Зинченко посадил на пятую точку Антони

See what zinchenko did to Antony 😭



pic.twitter.com/mY5sxNfZp9