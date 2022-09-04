МЮ нанес первое поражение Арсеналу. Зинченко отыграл 74 минуты

4 сентября в 18:30 матч 6-го тура Английской Премьер-лиги провели «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

«МЮ» нанес первое в сезоне поражение Арсеналу (3:1). Дубль у победителей оформил Маркус Рашфорд.

Еще один гол забил форвард Антони, для которого эта игра была дебютной за «МЮ». У гостей отличился Букайо Сака.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел в основе и отыграл 74 минуты, после чего был заменен.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на 5-е место в АПЛ (12 очков в 6 матчах), «Арсенал» лидирует (15 очков из 18).

АПЛ. 6-й тур

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:1

Голы: Антони, 35, Рашфорд, 66, 75 – Сака, 60.

Ман Юнайтед: де Хеа, Маласиа, Мартинес (Магуайр, 80), Варан, Далот, Эриксен, Мактоминей, Санчо (Фред, 67), Бруну Фернандеш, Антони (Криштиану Роналду, 58), Рэшфорд (Каземиро, 80).

Арсенал: Рамсдейл, Зинченко (Нкетиа, 74), Габриэл Магальяйнс, Салиба, Уайт (Томиясу, 80), Джака, Локонга (Виейра, 74), Мартинелли, Эдегор (Смит-Роу, 73), Сака, Габриэл Жезус.

Предупреждения: Мактоминей, 71, Магуайр, 81, Эриксен, 90 – Салиба, 24, Габриэл Жезус, 77, Сака, 87.

Судья: Тирни (Англия).