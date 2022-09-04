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Чемпионат Англии
Ман Юнайтед
04.09.2022, FT 3 : 1
Арсенал
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Англия
04 сентября 2022, 20:25 | Обновлено 04 сентября 2022, 20:39
4118
8

МЮ нанес первое поражение Арсеналу. Зинченко отыграл 74 минуты

Дубль оформил Маркус Рашфорд, в дебютной для себя игре забил Антони

04 сентября 2022, 20:25 | Обновлено 04 сентября 2022, 20:39
4118
8
МЮ нанес первое поражение Арсеналу. Зинченко отыграл 74 минуты
Getty Images/Global Images Ukraine

4 сентября в 18:30 матч 6-го тура Английской Премьер-лиги провели «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

«МЮ» нанес первое в сезоне поражение Арсеналу (3:1). Дубль у победителей оформил Маркус Рашфорд.

Еще один гол забил форвард Антони, для которого эта игра была дебютной за «МЮ». У гостей отличился Букайо Сака.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел в основе и отыграл 74 минуты, после чего был заменен.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на 5-е место в АПЛ (12 очков в 6 матчах), «Арсенал» лидирует (15 очков из 18).

АПЛ. 6-й тур

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:1

Голы: Антони, 35, Рашфорд, 66, 75 – Сака, 60.

Ман Юнайтед: де Хеа, Маласиа, Мартинес (Магуайр, 80), Варан, Далот, Эриксен, Мактоминей, Санчо (Фред, 67), Бруну Фернандеш, Антони (Криштиану Роналду, 58), Рэшфорд (Каземиро, 80).

Арсенал: Рамсдейл, Зинченко (Нкетиа, 74), Габриэл Магальяйнс, Салиба, Уайт (Томиясу, 80), Джака, Локонга (Виейра, 74), Мартинелли, Эдегор (Смит-Роу, 73), Сака, Габриэл Жезус.

Предупреждения: Мактоминей, 71, Магуайр, 81, Эриксен, 90 – Салиба, 24, Габриэл Жезус, 77, Сака, 87.

Судья: Тирни (Англия).

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Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Манчестер Юнайтед - Арсенал Маркус Рашфорд Букайо Сака Антони
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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Так, у Арсенала був вдалий календар на початок чемпіонату, і вони зробили заділ. Але далі будуть сильніші команди. А Юнайтед добре реабілітувались, 4 перемоги підряд, причому не у когось там, а у Ліверпуля і Арсенала. Непогано.
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+3
veter
Хорошо я накаркал  
 
Как и про Зину который опять недоигрывает и недобегает 
А пан ЭтХ  потихоньку закручивает гайки и команда стала бороться за каждый мяч а Роналду понял что он теперь джокер последних минут
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+2
igor shmuylo
После ошибки Зинченко был забит 1 гол, и с под него прошла передача.
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+2
pol-55
Нуу і перша зустріч з топом,Арсенал призупинили,це добре для турніра.Зіна накосив,добре що ще й на 68хв із-за нього не забили.
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+2
Умник
Антоха з первым голом
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+2
123455432
Якщо чесно Зінченко фігово зіграв. Але це провтик тренера, а не його. Він тільки після травми і одразу випускати на матч проти МЮ. Треба була Тірні в основу, а Зіну десь на 20-30 хв випустити
Ps: Хоча хто зна, я всього лише диванний експерт
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+1
avk2307
По игре 2-2 должно было быть, но по факту 3-1
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0
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