Манчестер Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Первая серьезная проверка медальных амбиций лондонского клуба
В воскресенье, 4 сентября, состоится матч шестого тура чемпионата Англии, в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд», стартовый свисток Пола Тирни прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
Манчестер Юнайтед
«Красные дьяволы» вступили в сезон 22/23 с новым тренером. Эрик тен Хаг, который пять лет более чем успешно руководил «Аяксом», пришел спасать команду, которая завершила прошлый сезон на шестом месте.
Начиналось для тен Хага все катастрофически. Уже в первом туре команда уступила дома «Брайтону» (1:2), а во втором – испытала одно из самых унизительных поражений в АПЛ, проиграв со счетом 0:4 «Брентфорду». Количество мемов о паре центральных защитников Гарри Магуайр / Лисандро Мартинес превысило все допустимые нормы, хотя «Ман Юнайтед» и не должен был столько пропускать, в тот вечер для соперников сошлись все звезды.
Начиная с третьего тура нидерландский специалист усадил Магуайра на скамейку запасных и выпустил Рафаэля Варана. С тех пор «МЮ» пропустил один гол в трех матчах, добыв девять очков. Нельзя сказать, что команда доминировала в каждом из матчей, могло качнуть в любую сторону. На длинном отрезке в таких более-менее равных поединках обязательно будут потери очков.
Арсенал
Лондонцы пока что являются единственной командой, которая выиграла все матчи в новом чемпионате. И во всех из них «канониры» побеждали как по счету, так и по показателю ожидаемых голов. Но также стоит отметить, что оппонентов уровня «МЮ» у них еще не было.
«Арсенал» еще в прошлом сезоне претендовал на первую четверку, но в концовке проиграл прямую встречу с «Тоттенхэмом» и в итоге оказался на пятой строчке без Лиги чемпионов. Микел Артета продолжил усердно работать, клуб неплохо усилился в межсезонье, приобретя в том числе и двух игроков «Манчестер Сити», которые не имели в составе чемпионов Англии достаточн игровой практики.
Габриэл Жезус сразу же стал штамповать результативные действия, в пяти турах на его счету три гола и три ассиста. А украинец Александр Зинченко заметно усилил левый фланг, превосходно сыгравшись с бразильцем Габриэлом Мартинелли. К сожалению, чуть более недели назад Зинченко получил травму колена и пока не может тренироваться с «канонирами». Это существенная потеря для клуба. Место Александра занял 25-летний шотандец Киран Тирни.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что «Арсенал» в этой встрече не проиграет. Нашей ставкой будет позиция – Ф(0) на гостей с коэффициентом 1.91 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Маласия, Мартинес, Варан, Даллот, Эриксен, Мактоминей, Фернандеш, Эланга, Санчо, Рашфорд.
«Арсенал»: Рэмсдейл – Томиясу, Салиба, Габриэл, Тирни, Джака, Вайт, Сака, Смит-Роу, Мартинелли, Жезус.
4 сентября, воскресенье
|«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»
|Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 18:30
|Арбитр: Пол Тирни
|ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
|Прогноз Sport.ua — 1:2
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