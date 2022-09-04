Англия04 сентября 2022, 18:30 | Обновлено 04 сентября 2022, 18:34
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Ман Юнайтед – Арсенал. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 сентября в 18:30 поединок 6-го тура Английской Премьер-лиги
04 сентября 2022, 18:30 | Обновлено 04 сентября 2022, 18:34
9721
1
4 сентября в 18:30 в матче 6-го тура Английской Премьер-лиги играют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский защитник Александр Зинченко вышел в стартовом составе «канониров».
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Ман Юнайтед).
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