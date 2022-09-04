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Чемпионат Англии
Ман Юнайтед
74 2 : 1
Арсенал
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Англия
04 сентября 2022, 18:30 | Обновлено 04 сентября 2022, 18:34
9721
1

Ман Юнайтед – Арсенал. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 сентября в 18:30 поединок 6-го тура Английской Премьер-лиги

04 сентября 2022, 18:30 | Обновлено 04 сентября 2022, 18:34
9721
1
Ман Юнайтед – Арсенал. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Арсенал. Александр Зинченко

4 сентября в 18:30 в матче 6-го тура Английской Премьер-лиги играют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Александр Зинченко вышел в стартовом составе «канониров».

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

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События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Ман Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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avk2307
Повезло МЮ . Не засчитали гол практически чистый
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