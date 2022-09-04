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Ман Юнайтед
04.09.2022, FT 3 : 1
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Англия
04 сентября 2022, 21:51 | Обновлено 04 сентября 2022, 22:18
934
0

МЮ - Арсенал - 3:1. Первое поражение Зинченко в команде. Обзор матча

Фрагменты матча АПЛ

04 сентября 2022, 21:51 | Обновлено 04 сентября 2022, 22:18
934
0
МЮ - Арсенал - 3:1. Первое поражение Зинченко в команде. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» со счетом 3:1. Это первое поражение команды в сезоне и первое поражение украинца Александра Зинченко в «Арсенале».

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Ман Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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