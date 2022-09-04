04.09.2022, FT 3 : 1
Англия04 сентября 2022, 21:51 | Обновлено 04 сентября 2022, 22:18
934
0
МЮ - Арсенал - 3:1. Первое поражение Зинченко в команде. Обзор матча
Фрагменты матча АПЛ
04 сентября 2022, 21:51 | Обновлено 04 сентября 2022, 22:18
934
0
В матче 6-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» со счетом 3:1. Это первое поражение команды в сезоне и первое поражение украинца Александра Зинченко в «Арсенале».
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Ман Юнайтед).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 04 сентября 2022, 13:25 1
Украинский боксер готов помочь британцу
Футбол | 04 сентября 2022, 20:12 2
Тренер взял всех футболистов
Бокс | 04.09.2022, 11:38
Бокс | 04.09.2022, 14:31
Футбол | 04.09.2022, 20:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.09.2022, 09:10 2
04.09.2022, 07:23
03.09.2022, 22:01 8
04.09.2022, 11:10 44
02.09.2022, 18:01 9
03.09.2022, 05:37 3
02.09.2022, 17:05 6
03.09.2022, 16:46 15