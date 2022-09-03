Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Маркос Алонсо подписал контракт с Барселоной
Испания
03 сентября 2022, 00:42 | Обновлено 03 сентября 2022, 01:04
106
0

ОФИЦИАЛЬНО. Маркос Алонсо подписал контракт с Барселоной

Договор испанца с каталонским клубом будет действовать до лета 2023 года

03 сентября 2022, 00:42 | Обновлено 03 сентября 2022, 01:04
106
0
ОФИЦИАЛЬНО. Маркос Алонсо подписал контракт с Барселоной
ФК Барселона. Маркос Алонсо

Каталонская «Барселона» официально сообщила о подписании контракта с защитником Маркосом Алонсо.

Договор испанца с каталонским клубом будет действовать до лета 2023 года. В контракте прописана клаусула, которая составляет 50 млн евро.

Испанский футболист провел 6 лет в английском «Челси». Контракт был рассчитан до конца сезона 2022/23, но стороны расторгли его по обоюдному согласию.

Алонсо продолжит карьеру в испанской «Барселоне». Фактически он является частью обмена на форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, который отправился в обратном направлении.

За 6 лет в «Челси» 31-летний Маркос Алонсо сыграл 212 матчей и забил 29 голов во всех турнирах.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Бразилец Марсело стал игроком Олимпиакоса
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник-легионер перешел из Металлиста в Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки
Барселона трансферы Маркос Алонсо Пьер-Эмерик Обамеянг Челси трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Барселона
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганкова предлагали подписать Аяксу
Футбол | 02 сентября 2022, 19:31 18
Цыганкова предлагали подписать Аяксу
Цыганкова предлагали подписать Аяксу

Агентство, в котором работает брат Гвардиолы, пыталось устроить украинца в Нидерландах

Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча
Теннис | 02 сентября 2022, 11:25 19
Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча
Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча

Марта объяснила свою позицию

УСИК: «На моем заборе русские оставили инициалы Владимира Зеленского»
Бокс | 02.09.2022, 12:39
УСИК: «На моем заборе русские оставили инициалы Владимира Зеленского»
УСИК: «На моем заборе русские оставили инициалы Владимира Зеленского»
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
Футбол | 02.09.2022, 23:45
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
Победный почин. Сборная Украины стартовала на Евро-2022
Баскетбол | 02.09.2022, 17:05
Победный почин. Сборная Украины стартовала на Евро-2022
Победный почин. Сборная Украины стартовала на Евро-2022
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названа сумма трансфера Шведа из Мехелена в Шахтер
Названа сумма трансфера Шведа из Мехелена в Шахтер
01.09.2022, 12:49
Футбол
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
02.09.2022, 12:47
Бокс
Источник: Суркис отклонил предложение Тоттенхэма в размере £25 млн
Источник: Суркис отклонил предложение Тоттенхэма в размере £25 млн
01.09.2022, 20:00 30
Футбол
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
02.09.2022, 15:25 12
Бокс
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
02.09.2022, 18:01 9
Футбол
Александр УСИК: «После 9-го раунда я спросил у тренера: «Начинать?»
Александр УСИК: «После 9-го раунда я спросил у тренера: «Начинать?»
02.09.2022, 12:10
Бокс
ЧМ-2022. Известно время начала матча 1/8 финала Нидерланды – Украина
ЧМ-2022. Известно время начала матча 1/8 финала Нидерланды – Украина
01.09.2022, 11:30
Волейбол
Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
01.09.2022, 21:34 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности