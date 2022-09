ОФИЦИАЛЬНО. Маркос Алонсо подписал контракт с Барселоной

Каталонская «Барселона» официально сообщила о подписании контракта с защитником Маркосом Алонсо.

Договор испанца с каталонским клубом будет действовать до лета 2023 года. В контракте прописана клаусула, которая составляет 50 млн евро.

Испанский футболист провел 6 лет в английском «Челси». Контракт был рассчитан до конца сезона 2022/23, но стороны расторгли его по обоюдному согласию.

Алонсо продолжит карьеру в испанской «Барселоне». Фактически он является частью обмена на форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, который отправился в обратном направлении.

За 6 лет в «Челси» 31-летний Маркос Алонсо сыграл 212 матчей и забил 29 голов во всех турнирах.

Barça is a very special team for me and my family 🥰 pic.twitter.com/IOK3lGafWr