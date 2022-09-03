ОФИЦИАЛЬНО. Маркос Алонсо подписал контракт с Барселоной
Договор испанца с каталонским клубом будет действовать до лета 2023 года
Каталонская «Барселона» официально сообщила о подписании контракта с защитником Маркосом Алонсо.
Договор испанца с каталонским клубом будет действовать до лета 2023 года. В контракте прописана клаусула, которая составляет 50 млн евро.
Испанский футболист провел 6 лет в английском «Челси». Контракт был рассчитан до конца сезона 2022/23, но стороны расторгли его по обоюдному согласию.
Алонсо продолжит карьеру в испанской «Барселоне». Фактически он является частью обмена на форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, который отправился в обратном направлении.
За 6 лет в «Челси» 31-летний Маркос Алонсо сыграл 212 матчей и забил 29 голов во всех турнирах.
Marcos Alonso signs a contract until 30 June 2023 https://t.co/bk78BTyCWW— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 2, 2022
𝐓𝐡𝐞 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐨𝐟 𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧 pic.twitter.com/0VAeQdA0Ug— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 2, 2022
Welcome to Barcelona, @marcosalonso03 pic.twitter.com/Bb3kRgC9Xd— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 2, 2022
Barça is a very special team for me and my family 🥰 pic.twitter.com/IOK3lGafWr— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 2, 2022
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