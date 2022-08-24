ФОТО. Клуб АПЛ поздравил Украину с Днем Независимости
«Ноттингем Форест» поддерживает украинцев во время войны с россией
Новичок АПЛ «Ноттингем Форест» 24 августа опубликовал в социальных сетях фотографию со своими болельщиками, которые держат в руках украинскую символику.
«Мы продолжаем быть солидарными с народом Украины в День его Независимости», – сказано в заявлении английского клуба.
Отметим, что гостевая форма «Ноттингем Форест» выполнена в сине-желтых цветах.
We continue to stand in solidarity with the people of Ukraine on their Independence Day 🇺🇦 #StandForFreedom ✊ pic.twitter.com/p2HZN6Xyc2— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 24, 2022
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