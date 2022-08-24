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  4. ФОТО. Клуб АПЛ поздравил Украину с Днем Независимости
Англия
24 августа 2022, 23:25 |
562
0

ФОТО. Клуб АПЛ поздравил Украину с Днем Независимости

«Ноттингем Форест» поддерживает украинцев во время войны с россией

24 августа 2022, 23:25 |
562
0
ФОТО. Клуб АПЛ поздравил Украину с Днем Независимости
ФК Ноттингем Форест

Новичок АПЛ «Ноттингем Форест» 24 августа опубликовал в социальных сетях фотографию со своими болельщиками, которые держат в руках украинскую символику.
 
«Мы продолжаем быть солидарными с народом Украины в День его Независимости», – сказано в заявлении английского клуба.

Отметим, что гостевая форма «Ноттингем Форест» выполнена в сине-желтых цветах.

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Источник ФК Ноттингем Форест
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