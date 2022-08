ФОТО. Клуб АПЛ поздравил Украину с Днем Независимости

Новичок АПЛ «Ноттингем Форест» 24 августа опубликовал в социальных сетях фотографию со своими болельщиками, которые держат в руках украинскую символику.



«Мы продолжаем быть солидарными с народом Украины в День его Независимости», – сказано в заявлении английского клуба.

Отметим, что гостевая форма «Ноттингем Форест» выполнена в сине-желтых цветах.

We continue to stand in solidarity with the people of Ukraine on their Independence Day 🇺🇦 #StandForFreedom ✊ pic.twitter.com/p2HZN6Xyc2