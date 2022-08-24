WTA24 августа 2022, 19:17 |
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Петра Квитова объявила о помолвке со своим тренером
Чешская теннисистка скоро пойдет под венец
24 августа 2022, 19:17 |
308
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Чешская теннисистка Петра Квитова объявила о помолвке со своим тренером Иржи Ванеком:
«Хотела поделиться с вами хорошими новостями. Я сказала «Да» в особом для меня месте (на Уимблдоне - прим.)», – сказала теннисистка.
Ванек тренирует Петру с 2016 года. Два года назад он расстался с женой после 18 лет брака и затем переехал к Квитовой, которая младше его на 12 лет.
Happy news we wanted to share with you guys… I said “yes” in my special place ❤️💍 pic.twitter.com/WlgDcKWMjr— Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) August 24, 2022
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Комментарии 2
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Ванек тренує Петру з 2016 року...Теперь это так называется )))
Чудова тенісистка і людина, вболівальники люблять Петру!
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