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  4. Петра Квитова объявила о помолвке со своим тренером
WTA
24 августа 2022, 19:17 |
308
2

Петра Квитова объявила о помолвке со своим тренером

Чешская теннисистка скоро пойдет под венец

24 августа 2022, 19:17 |
308
2
Петра Квитова объявила о помолвке со своим тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

Чешская теннисистка Петра Квитова объявила о помолвке со своим тренером Иржи Ванеком:

«Хотела поделиться с вами хорошими новостями. Я сказала «Да» в особом для меня месте (на Уимблдоне - прим.)», – сказала теннисистка.

Ванек тренирует Петру с 2016 года. Два года назад он расстался с женой после 18 лет брака и затем переехал к Квитовой, которая младше его на 12 лет.

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Источник Sport.ua
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Kain_X_Rain
Ванек тренує Петру з 2016 року...Теперь это так называется )))
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+1
Arctic
Чудова тенісистка і людина, вболівальники люблять Петру!
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-1
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