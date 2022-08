Чешская теннисистка Петра Квитова объявила о помолвке со своим тренером Иржи Ванеком:

«Хотела поделиться с вами хорошими новостями. Я сказала «Да» в особом для меня месте (на Уимблдоне - прим.)», – сказала теннисистка.

Ванек тренирует Петру с 2016 года. Два года назад он расстался с женой после 18 лет брака и затем переехал к Квитовой, которая младше его на 12 лет.

Happy news we wanted to share with you guys… I said “yes” in my special place ❤️💍 pic.twitter.com/WlgDcKWMjr