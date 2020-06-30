Квитова закрутила роман с тренером, который из-за нее разводится с женой

Неожиданная история из Чехии

  • 30.06.2020 14:40
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Квитова закрутила роман с тренером, который из-за нее разводится с женой
© blesk.cz

Чешская пресса поведала о любовном треугольнике, в который вошла известная теннисистка Петра Квитова

Сообщается, что 30-летняя спортсменка закрутила роман со своим 42-летним тренером Иржи Ванеком, с которым работает с 2016 года. Более того, специалисту даже пришлось разводиться с 44-летней женой Маркетой, с которой у них есть двое сыновей подросткового возраста.

Видимо, романтические отношения Квитовой и Ванека начались, когда тренер несколько раз ночевал в квартире теннисистки после нападения на нее вооруженного грабителя.

«Не секрет, что Петра какое-то время жила с Ванки после нападения. Но прошло время, и они поняли, что стали ближе друг к другу, и сейчас тайно живут вместе», – сообщил источник из близкого окружения пары.

Напомним, в декабре 2016-го на Квитову дома напал преступник с ножом, который нанес ей травму левой руки (Петра - левша).

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Источник — Blesk.cz

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