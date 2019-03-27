Преступник, напавший на Квитову, получил 8 лет лишения свободы

Областной суд в городе Брно вынес решение по делу о нападении на Петру Квитову в 2016 году.
33-летний Радим Зондра, который отрицал свою вину, был признан виновным и получил восемь лет тюремного заключения. Прокурор требовал отправить нападавшего за решетку на 12 лет, но суд решил иначе.
Напомним, в конце 2016 года вооруженный грабитель ворвался в квартиру теннисистки и ранил ее ножом в левую руку, которой Петра держит ракетку. Злоумышленник забрал из дома спортсменки 10 тысяч чешских крон ($440) и скрылся.
Квитовой сделали операцию, после чего она выиграла 5 титулов в 2018 году.
Источник — Associated Press
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