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Преступник, напавший на Квитову, получил 8 лет лишения свободы

Суд вынес приговор 33-летнему Радиму Зондре

  • 27.03.2019 09:09
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Преступник, напавший на Квитову, получил 8 лет лишения свободы
© WTA. Петра Квитова
Областной суд в городе Брно вынес решение по делу о нападении на Петру Квитову в 2016 году. 
 
33-летний Радим Зондра, который отрицал свою вину, был признан виновным и получил восемь лет тюремного заключения. Прокурор требовал отправить нападавшего за решетку на 12 лет, но суд решил иначе.
 
Напомним, в конце 2016 года вооруженный грабитель ворвался в квартиру теннисистки и ранил ее ножом в левую руку, которой Петра держит ракетку. Злоумышленник забрал из дома спортсменки 10 тысяч чешских крон ($440) и скрылся.
 
Квитовой сделали операцию, после чего она выиграла 5 титулов в 2018 году.
 
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Источник — Associated Press

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