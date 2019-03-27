Преступник, напавший на Квитову, получил 8 лет лишения свободы

Областной суд в городе Брно вынес решение по делу о нападении на Петру Квитову в 2016 году.

33-летний Радим Зондра, который отрицал свою вину, был признан виновным и получил восемь лет тюремного заключения. Прокурор требовал отправить нападавшего за решетку на 12 лет, но суд решил иначе.