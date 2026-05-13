  4. Экс-игрок Арсенала подвергся нападению на улице. Начато расследование
13 мая 2026, 12:16 | Обновлено 13 мая 2026, 13:01

Экс-игрок Арсенала подвергся нападению на улице. Начато расследование

Неизвестный набросился с кулаками на Лукаса Торрейру

Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Торрейра

30-летний полузащитник «Галатасарая» Лукас Торрейра был атакован неизвестным лицом возле торгового центра в одном из районов Стамбула – Бейоглу.

Мужчина набросился на Торрейру с кулаками рядом с ТЦ, после чего попытался скрыться с места происшествия на такси.

Местная полиция оперативно отреагировала на вызов и задержала преступника во время побега. Нарушителем оказался 32-летний мужчина, ранее имевший судимость.

Торрейра подал иск в суд и жалобу на подозреваемого. В результате нападения у уругвайца было зафиксировано покраснение между левой бровью и глазом.

Лицо, совершившее нападение на игрока, было взято под стражу и направлено в суд. Расследование полиции до сих пор продолжается.

Лукас недавно стал чемпионом Турции вместе с «Галатасараем», за который выступает с лета 2022 года. На счету полузащитника 175 матчей за турецкий клуб, 11 голов, 16 ассистов и шесть завоеванных трофеев.

За свою карьеру Торрейра также успел поиграть за лондонский «Арсенал» (89 матчей), «Атлетико» Мадрид (26), «Фиорентину» (35), «Сампдорию» (74), «Пескару» (36), а также за сборную Уругвая (40).

Андрей Витренко Источник: beIN Sports
