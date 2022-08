Бущан заменит Де Хеа? Скауты Манчестер Юнайтед наблюдали за игрой украинца

Как сообщает Эндрю Тодос со ссылкой на источники из Англии, «Манчестер Юнайтед» нацелился на голкипера киевского «Динамо» Георгия Бущана.

Отмечается, что скауты английского клуба присутствовали на матче киевлян против «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов, где наблюдали за игрой украинского вратаря. Также сообщается, что Бущан попал и в сферу интересов другой команды из АПЛ – «Вест Хэма».

За «Динамо» Георгий Бущан провел 109 матчей. В июле он был признан лучшим игроком команды по версии болельщиков.

