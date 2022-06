Победное возвращение. Серена Уильямс провела первый матч за год

Серена Уильямс победно вернулась в теннис после годичной паузы. Легендарная американка выиграла стартовый матч парного разряда травяного турнира WTA в Истборне.

Вместе с Онс Жабер из Туниса она в драматичном трехсетовом матче обыграла дуэт Мария Боузкова/Сара Соррибес-Тормо. Матч продолжался 1 час и 34 минуты.

Парный разряд. Первый раунд

Мария Боузква/Сара Соррибес-Тормо – Онс Жабер/Серена Уильямс – 6:2, 3:6, 11:13

В четвертьфинале Уильямс и Жабер сыграют с дуэтом Сюко Аояма/Хао-Чин Хань. Ранее сообщалось о том, что Уильямс получила уайлд-кард на Уимблдон-2022.

Матчбол:

Well that was a whole lot of fun 😜



🇺🇸 @serenawilliams and 🇹🇳 @Ons_Jabeur clinch the win in a match tiebreak, 2-6, 6-3, 1-0 to move on in Eastbourne!#RothesayInternational pic.twitter.com/mHBn25btRD