Серена Уильямс получила уайлд-кард на Уимблдон
Также американка планирует выступить в парном разряде на соревнованиях в Истборне
Стали известны обладатели уайлд-кард на Уимблдон. В большинстве это британские теннисисты, но есть и исключения.
В женском одиночном разряде приглашение получила легендарная Серена Уильямс, в мужском – швейцарец Стэн Вавринка и сенсационный победитель недавного турнира в Хертогенбюосе Тим ван Рейтховен.
Следует отметить, что Серена не играла в Туре с прошлого розыгрыша Уиблдонского турнире, во время которого она травмировалась уже в первом раунде. До мейджора Уильямс-младшая планирует сыграть в паре с туниской Онс Жабер на соревнованиях в Истборне.
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