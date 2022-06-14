Серена Уильямс получила уайлд-кард на Уимблдон

Стали известны обладатели уайлд-кард на Уимблдон. В большинстве это британские теннисисты, но есть и исключения.

В женском одиночном разряде приглашение получила легендарная Серена Уильямс, в мужском – швейцарец Стэн Вавринка и сенсационный победитель недавного турнира в Хертогенбюосе Тим ван Рейтховен.

Следует отметить, что Серена не играла в Туре с прошлого розыгрыша Уиблдонского турнире, во время которого она травмировалась уже в первом раунде. До мейджора Уильямс-младшая планирует сыграть в паре с туниской Онс Жабер на соревнованиях в Истборне.