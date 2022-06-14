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  4. Серена Уильямс получила уайлд-кард на Уимблдон
Уимблдон
14 июня 2022, 17:20 | Обновлено 14 июня 2022, 17:44
227
0

Серена Уильямс получила уайлд-кард на Уимблдон

Также американка планирует выступить в парном разряде на соревнованиях в Истборне

14 июня 2022, 17:20 | Обновлено 14 июня 2022, 17:44
227
0
Серена Уильямс получила уайлд-кард на Уимблдон
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Стали известны обладатели уайлд-кард на Уимблдон. В большинстве это британские теннисисты, но есть и исключения. 

В женском одиночном разряде приглашение получила легендарная Серена Уильямс, в мужском – швейцарец Стэн Вавринка и сенсационный победитель недавного турнира в Хертогенбюосе Тим ван Рейтховен.

Следует отметить, что Серена не играла в Туре с прошлого розыгрыша Уиблдонского турнире, во время которого она травмировалась уже в первом раунде. До мейджора Уильямс-младшая планирует сыграть в паре с туниской Онс Жабер на соревнованиях в Истборне.

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Серена Уильямс Уимблдон-2022 Тим ван Рейтховен Стэн Вавринка
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Источник LTA
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