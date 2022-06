ВИДЕО. Чемпионка US Open снялась в рекламе с известной исполнительницей

Чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану и известная исполнительница Дуа Липа снялись в рекламе воды Evian.

В ролике британские знаменитости учили друг друга играть в теннис и танцевать.

Отметим, что Радукану может не сыграть на Уимблдоне из-за травмы, полученной во вчерашнем матче.

Ahead of the tennis season, evian ambassadors @DuaLipa 🦋 + @EmmaRaducanu 🎾 step out of their comfort zones and show their true selves in our latest campaign #eviandrinktrue.

A pure moment like this calls for natural #evian mineral water 💧 pic.twitter.com/k5BCvpDpU1