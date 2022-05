Дортмундская Боруссия официально подписала хавбека из Кельна

Полузащитник Салих Озджан перешел из «Кельна» в дортмундскую «Боруссию».

24-летний турецкий футболист заключил контракт с немецким клубом до лета 2026 года.

Озджан является воспитанником «Кельна». В текущем сезоне он сыграл 34 матча и забил 2 мяча.

Салих выступал за юношеские сборные Германии, но затем выбрал сборную Турции, за которую дебютировал в марте 2022 года.

Borussia Dortmund is excited to announce the signing of midfielder Salih Özcan from @fckoeln_en on a contract until 2026! ✍️ pic.twitter.com/dpaUrqylbi