Челси – Вулверхэмптон. Абрамович продал клуб. Смотреть онлайн. LIVE

1 мая в 17:00 в матче 36-го тура чемпионата Англии играют «Челси и «Вулверхэмптон».

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.

Челси – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

Your Chelsea team news this afternoon! 👊 #CheWol

👉 Raul, Jonny and Pedro into the starting XI.



Our #CHEWOL line-up!



🐺📋