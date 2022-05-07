Челси потерял победу на 97-й минуте, успехи Астон Виллы и Брентфорда
Состоялись четыре матча чемпионата Англии
«Челси» в матче чемпионата Англии благодаря дублю Ромелу Лукаку шел к победе, однако позволил «Вулверхэмптону» отыграться.
Второй мяч гости забили на 97-й минуте.
Чемпионат Англии. 36-й тур
Челси - Вулверхэмптон 2:2
Голы: Лукаку, 56 (с пен), 58 - Тринкао, 79 - Коади, 90+7
Брентфорд - Саутгемптон 3:0
Голы: Янссон, 13, Висса, 14, Айер, 76
Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0
Гол: Заха (с пен), 31
Бернли - Астон Вилла 1:3
Голы: Корне, 90 - Ингз, 7, Буэндиа, 31, Уоткинс, 52
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