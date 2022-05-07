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Чемпионат Англии
Челси
90+ 2 : 2
Вулверхэмптон
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Англия
07 мая 2022, 18:59 |
205
1

Челси потерял победу на 97-й минуте, успехи Астон Виллы и Брентфорда

Состоялись четыре матча чемпионата Англии

07 мая 2022, 18:59 |
205
1
Челси потерял победу на 97-й минуте, успехи Астон Виллы и Брентфорда
Skysports.com

«Челси» в матче чемпионата Англии благодаря дублю Ромелу Лукаку шел к победе, однако позволил «Вулверхэмптону» отыграться.

Второй мяч гости забили на 97-й минуте.

Чемпионат Англии. 36-й тур

Челси - Вулверхэмптон 2:2
Голы: Лукаку, 56 (с пен), 58 - Тринкао, 79 - Коади, 90+7

Брентфорд - Саутгемптон 3:0
Голы: Янссон, 13, Висса, 14, Айер, 76

Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0
Гол: Заха (с пен), 31

Бернли - Астон Вилла 1:3
Голы: Корне, 90 - Ингз, 7, Буэндиа, 31, Уоткинс, 52

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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veter
Челси страх потерял   Я думал что после двух Лукак уже партия. А оно вон куда выкрутилось.
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