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Чемпионат Англии
Челси
07.05.2022, FT 2 : 2
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 мая 2022, 12:38 | Обновлено 08 мая 2022, 13:21
222
0

Челси – Вулверхэмптон – 2:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Англии

08 мая 2022, 12:38 | Обновлено 08 мая 2022, 13:21
222
0
Челси – Вулверхэмптон – 2:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» в матче 36-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Вулверхэмптоном». Игра завершилась со счетом 2:2.

Смотрите видео голов и обзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Конор Коуди (Вулверхэмптон).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Тринкан (Вулверхэмптон).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Челси).
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Ромелу Лукаку (Челси).
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Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси видео голов и обзор
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Источник Setanta Sports Ukraine
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