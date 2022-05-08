07.05.2022, FT 2 : 2
Англия08 мая 2022, 12:38 | Обновлено 08 мая 2022, 13:21
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Челси – Вулверхэмптон – 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Англии
08 мая 2022, 12:38 | Обновлено 08 мая 2022, 13:21
222
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«Челси» в матче 36-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Вулверхэмптоном». Игра завершилась со счетом 2:2.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Конор Коуди (Вулверхэмптон).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Тринкан (Вулверхэмптон).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Челси).
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Ромелу Лукаку (Челси).
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