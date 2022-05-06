В субботу, 7 мая, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч тридцать шестого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Челси» и «Вулверхэмптон». Стартовый свисток рефери Питера Бэнкса из Мерсисайда прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Челси

Под занавес уходящего сезона большинство команд решает вопросы относительно своего положения в турнирной таблице, однако принадлежащий к их числу лондонский «Челси» при этом совершенно не уверен даже в своем ближайшем будущем. Как только появились проблемы у владельца клуба, футболисты основной команды почувствовали избыточное давление и, кажется, прогнулись под тяжестью обстоятельств. Результаты «синих» в последнее время оставляют желать лучшего, а текущую третью строчку обуславливают удачные серии в прошлом, а также банальная неспособность преследователей показать хоть какую-то стабильность.

Ближе всех к «пенсионерам» сейчас находится «Арсенал», и при этом очень серьезно угрожает возможной «бронзе» коллектива Томаса Тухеля. До конца сезона хозяевам предстоящей игры предстоит провести тяжелые матчи против «Лидса» на выезде и «Лестера» дома, но при этом «Вулверхэмптон» точно не станет тем соперником, с которым «Челси» сможет перевести дух. Тем более, что в последних четырех встречах «пенсионеры» победили лишь однажды – определенно не те показатели, которые вселяют уверенность в сердца их фанатов.

Вулверхэмптон

Футболисты Бруну Лаже в следующем футбольном году очень хотят представлять страну на международной арене, но в ситуации, когда ты проигрываешь в трех матчах кряду в завершающей стадии сезона, об этих намерениях заявлять абсолютно неуместно. Очень хорошо играл «Вулверхэмптон» играл на стыке 2021 и 2022 года, однако потом результаты пошли под откос. С еврокубковой зоной в Англии сейчас все очень неоднозначно, и это, наверное, единственное, что сейчас хоть как-то сохраняет «волков» в игре.

Для того, чтобы выполнить свою большую задачу, «Вулверхэмптону» нужно каким-то образом ликвидировать три очка отставания от «Вест Хэма». При этом календарь у команды Лаже попросту убийственный. После «Челси», «вулвз» предстоит сыграть против «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», по сравнению с которыми встреча с «Норвичем» выглядит как какая-то программа выходного дня, хотя и она такой не будет являться. Все доступные варианты, когда зайти в зону еврокубков было возможно без сверхусилий, были не реализованы, поэтому сейчас «Вулверхэмптон» будет цепляться за каждый балл.

Ориентировочные составы

«Челси»: Менди – Рюдигер, Тиаго Силва, Аспиликуэта – Алонсо, Ковачич, Канте, Джеймс – Маунт – Пулишич, Хаверц.

«Вулверхэмптон»: Са – Саисс, Коади, Боли – Хонни, Моутиньо, Невеш, Семеду – Тринкан, Нету – Хименес.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева сумеют, как минимум, забить в ворота соперников впервые за две последние очные игры, и при этом имеют все шансы на победу. Нашей ставкой будет позиция – «Челси» победит и ТМ 2.5 с коэффициентом 1.98 по линии Parimatch.

7 мая, суббота