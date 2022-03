ФОТО. Фанаты Александрии на антироссийском митинге в Херсоне

Сейчас Херсон временно находится под оккупацией российских войск. Жители города вышли на массовые антироссийские акции протеста.

Присоединились к акции и фанаты футбольного клуба «Александрия»:

FC Oleksandriya fans showing their support for Ukraine in RU occupied Kherson this morning 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/q7F1gLDLuN