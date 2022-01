ВИДЕО. Кирьос выиграл розыгрыш подачей между ног

Сегодня Ник Кирьос в первом раунде Australian Open-2022 обыграл Лиама Броди со счетом 6:4, 6:4, 6:3. В начале матча австралиец выиграл розыгрыш, исполнив подачу снизу ударом между ног. Броди к такому явно не был готов:

