ФОТО. Приехал от бабушки? Насри шокировал своей физической формой

Француз после завершения карьеры не следит за собой

  • 14.10.2021 00:01
  • 1188 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Приехал от бабушки? Насри шокировал своей физической формой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Самир Насри

Сегодня, 13 октября в Марселе состоялся благотворительный матч ЮНИСЕФ, в котором приняли участие такие легенды футбола, как Дидье Дрогба, Робер Пирес, Йенс Леманн, Гаиска Мендьета и Джибриль Сиссе.

Но больше всего внимания было приковано к Самиру Насри, который объявил о завершении карьеры всего месяц назад. 34-летний хавбек шокировал зрителей своей ужасной физической формой – большое количество лишних килограммов видна невооруженным взглядом:

Насри известен прежде всего по выступлениям за «Марсель», «Арсенал» и «Манчестер Сити». Последним клубом в его карьере был «Андерлехт».

Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    online
    umnuy2, 14.10.2021 00:19
    +1
    Я-Насри!
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    dd dent
    online
    dd dent, 14.10.2021 00:24
    0
    Хорошо питаться стал
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