ФОТО. Приехал от бабушки? Насри шокировал своей физической формой

Сегодня, 13 октября в Марселе состоялся благотворительный матч ЮНИСЕФ, в котором приняли участие такие легенды футбола, как Дидье Дрогба, Робер Пирес, Йенс Леманн, Гаиска Мендьета и Джибриль Сиссе.

Но больше всего внимания было приковано к Самиру Насри, который объявил о завершении карьеры всего месяц назад. 34-летний хавбек шокировал зрителей своей ужасной физической формой – большое количество лишних килограммов видна невооруженным взглядом:

Samir Nasri announced his retirement from football last month.



He's playing a charity match in aid of Ivory Coast in Marseille tonight. pic.twitter.com/iGs5KBrmvg