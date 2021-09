В четверг, 30 сентября, в Лондоне на Олимпийском стадионе состоится матч 2-го тура Лиги Европы, в котором «Вест Хэм» примет венский «Рапид». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по Киеву.

Ярмоленко выйдет в основе Вест Хэма на матч против венского Рапида

Here's how we line up tonight against Rapid Vienna... ⚒#UEL | #WHUSCR pic.twitter.com/klKhZJvwD2