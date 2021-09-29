Вест Хэм
0 : 0
Рапид Вена
30.09.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Вест Хэм – Рапид Вена. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

«Молотобойцам» надо обыгрывать аутсайдера чемпионата Австрии.

  • 29.09.2021 12:50
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Вест Хэм – Рапид Вена. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 30 сентября, в Лондоне на Олимпийском стадионе состоится матч 2-го тура групповой стадии Лиги Европы, в котором «Вест Хэм» примет венский «Рапид». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Вест Хэм»

 

Подопечные Дэвида Мойеса в стартовом матче группового турнира Лиги Европы одержали гостевую победу над загребским «Динамо» - 2:0. Этот успех сразу вывел лондонцев в лидеры группы Н вместе с «Генком», который в 1-м туре одолел «Рапид» в Вене (1:0).

В английском чемпионате дела у «молотобойцев» пока идут не столь безупречно, как в Лиге Европы. Они в турнирной таблице АПЛ занимают 7 место с 11 очками. «Вест Хэм» добился трех побед в шести проведенных встречах, дважды сыграл вничью и один раз проиграл. В минувший игровой уик-энд команда Мойеса на выезде обыграла «Лидс» (2:1). До этого у команды было единственное поражение в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:2 дома) и серия из двух ничьих – с «Кристал Пэлас» (2:2 на своем поле) и «Саутгемптоном» (0:0 в гостях).

Сейчас у «Вест Хэма» имеется только одна кадровая потеря – с мышечной травмой вне игры находится Фредерикс.

«Рапид» Вена

 

Команда Дитмара Кухбауэра, как уже отмечалось, стартовала в группе Лиги Европы с домашнего поражения 0:1 от «Генка». Заметим, что это была не первая игра венцев на евроарене в нынешней кампании. Они стартовали в сезоне с квалификации в Лиге чемпионов.

Во втором предварительном раунде отбора чемпионского турнира «Рапид» встретился с пражской «Спартой», и был вынужден капитулировать после 2:1 дома и 0:2 на выезде. Исправлять ошибки команда отправилась в квалификацию Лиги Европы, где выступила на порядок лучше. Пройдя «Анортосис» с Кипра (3:0 дома, 1:2 на выезде) и луганскую «Зарю» (3:0 на своем поле, 3:2 – в гостях), подопечные Кухбауэра стали участниками групповой стадии турнира.

Параллельно с европейскими делами «Рапид» пытался держать марку и в национальном чемпионате. Но это у него получалось и получается сейчас плохо: он в таблице австрийской Бундеслиги только 11-й при 12-ти участниках, имея в активе 8 очков после 9 игр. Сейчас венцы идут в чемпионате на серии из трех поражений.

Если верить неофициальным данным, нынче в лазарете клуба находятся Дибон, Струнц, Штрайбингер и Шустер.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Вест Хэм» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.27 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Вест Хэм»: Ареола – Джонсон, Доусон, Диоп, Крессуэлл, Райс, Соучек, Влашич, Масуаку, Лансини, Антонио.

«Рапид» Вена: Гартлер – Стойкович, Греймл, Хофманн, Улльманн, Аразе, Аиву, Граховац, Грюль, Кара, Фунтас.

30 сентября, четверг

«Вест Хэм» – «Рапид» Вена
Лондон. Олимпийский стадион. 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:0

 

Parimatch  
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Казюк
    Александр Казюк, 29.09.2021 14:20
    0
    С куя Ґем, якщо там в назві латинська H. Там же не G стоїть.
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