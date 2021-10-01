Вест Хэм
2 : 0
Рапид Вена
30.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лига Европы. Вест Хэм обыграл Рапид, Ярмоленко поучаствовал в голевой атаке

Украинец провел на поле 76 минут

  • 01.10.2021 00:04
  • 768 просмотров
  • 1 комментарий
Лига Европы. Вест Хэм обыграл Рапид, Ярмоленко поучаствовал в голевой атаке
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 30 сентября «Вест Хэм» во втором туре Лиги Европы дома обыграл венский «Рапид» - 2:0. Андрей Ярмоленко вышел в основе «Вест Хэма» на матч и был заменен на 76-й минуте на Пабло Форнальса.

«Вест Хэм» - «Рапид» - 2:0
Голы: Райс 29, Бенрахма 90+4

Украинец поучаствовал в первой голевой атаке «Вест Хэма», отдав роскошный пас на Микаила Антонио. Тот, в свою очередь, ассистировал Деклану Райсу:

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
29' ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Вест Хэм).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Поручик Ржевский
    online
    Поручик Ржевский, 01.10.2021 01:01
    0
    Файно, Андрійко!
    Лідеру треба бути в гарній формі на ігри збірної!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности