Лига Европы. Вест Хэм обыграл Рапид, Ярмоленко поучаствовал в голевой атаке

В четверг, 30 сентября «Вест Хэм» во втором туре Лиги Европы дома обыграл венский «Рапид» - 2:0. Андрей Ярмоленко вышел в основе «Вест Хэма» на матч и был заменен на 76-й минуте на Пабло Форнальса.
«Вест Хэм» - «Рапид» - 2:0
Голы: Райс 29, Бенрахма 90+4
Украинец поучаствовал в первой голевой атаке «Вест Хэма», отдав роскошный пас на Микаила Антонио. Тот, в свою очередь, ассистировал Деклану Райсу:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Вест Хэм).
Источник — Sport.ua
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