Лига Европы. Вест Хэм обыграл Рапид, Ярмоленко поучаствовал в голевой атаке

В четверг, 30 сентября «Вест Хэм» во втором туре Лиги Европы дома обыграл венский «Рапид» - 2:0. Андрей Ярмоленко вышел в основе «Вест Хэма» на матч и был заменен на 76-й минуте на Пабло Форнальса.

«Вест Хэм» - «Рапид» - 2:0

Голы: Райс 29, Бенрахма 90+4

Украинец поучаствовал в первой голевой атаке «Вест Хэма», отдав роскошный пас на Микаила Антонио. Тот, в свою очередь, ассистировал Деклану Райсу: