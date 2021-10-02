Вест Хэм – Рапид – 2:0. Предголевой пас Ярмоленко. Видео голов и обзор игры

30 сентября прошли матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Лига Европы 2021/22
Группа H. 2-й тур, 30 сентября
Вест Хэм (Англия) – Рапид (Венгрия) – 2:0
ГОЛ! 1:0. Райс, 29 мин (Ярмоленко отдал предголевой пас)
ГОЛ! 2:0. Бенрама, 90+4 мин.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Вест Хэм).
Источник — Sport.ua
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