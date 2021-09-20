Украина узнала потенциальных соперников в стыковых матчах Кубка Дэвиса

В этом году нам предстоит сыграть еще одну матчевую встречу

  • 20.09.2021 09:30
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Украина узнала потенциальных соперников в стыковых матчах Кубка Дэвиса
© ФТУ

Состоялись матчи в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса по теннису.
 
Отметим, что Украина свой матч против Израиля выиграла еще в марте и ожидала завершения данного этапа. По новым правилам, напрямую в квалификационный турнир Финала Кубка Дэвиса с этого сезона попадает только 8 из 12 победителей с лучшим рейтингом. Еще четыре проведут стыки, чтобы отсеять двух неудачников.
 
К сожалению, сборная Украины в рейтинге оказалась девятой из списка победителей и будет вынуждена сыграть в декабре стыковые матчи.
 
Потенциальные соперники сборной Украины: Перу, Румыния и Норвегия.
 
Все результаты матчей Первой Мировой группы:

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Источник — Sport.ua

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