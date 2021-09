Украина узнала потенциальных соперников в стыковых матчах Кубка Дэвиса

Состоялись матчи в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса по теннису.



Отметим, что Украина свой матч против Израиля выиграла еще в марте и ожидала завершения данного этапа. По новым правилам, напрямую в квалификационный турнир Финала Кубка Дэвиса с этого сезона попадает только 8 из 12 победителей с лучшим рейтингом. Еще четыре проведут стыки, чтобы отсеять двух неудачников.



К сожалению, сборная Украины в рейтинге оказалась девятой из списка победителей и будет вынуждена сыграть в декабре стыковые матчи.



Потенциальные соперники сборной Украины: Перу, Румыния и Норвегия.



Все результаты матчей Первой Мировой группы:

