Кубок Дэвиса. Стаховский принес Украине победу в тяжелом матче с Израилем

Второй номер нашей команды добыл решающее очко в поединке с Ишаем Олиэлем

  • 06.03.2021 17:25
  • 4921 просмотр
  • 4 комментария
Кубок Дэвиса. Стаховский принес Украине победу в тяжелом матче с Израилем
© ФТУ. Сергей Стаховский

Второй номер сборной Украины по теннису Сергей Стаховский (№194 ATP) выиграл свою вторую одиночную встречу в рамках командной встречи Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля.

В пятом матче серии Стаховский уверенно переиграл Ишая Олиэля (№425 ATP).

Кубок Дэвиса
 Сергей Стаховский  Ишай Олиэль – 6:4, 6:2

Результаты первых четырех матчей:

 Илья Марченко  Даниэль Цукерман – 1:6, 6:3, 6:2
 Сергей Стаховский –  Эдан Лешем – 3:6, 6:3, 2:6
 Сергей Стаховский /  Денис Молчанов –  Йонатан Эрлих /  Даниэль Цукерман – 4:6, 6:4, 3:6
 Илья Марченко Эдан Лешем – 6:3, 6:2

Украина – Израиль – 3:2

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 06.03.2021 18:25
    0
    А тим часом Петра Квітова бере турнір в Досі
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 06.03.2021 17:35
    +6
    Молодец Сергей в решающей игре собрался и принес сборной победу.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 06.03.2021 17:35
    +2
    Повезло конечно, что соперник был из пятой сотни. Но это наш максимум.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 06.03.2021 17:31
    +10
    Другий поспіль вкрай важкий матч для збірної. Ветеранам уже зовсім важко здобувати результат, а молоді хоча б їхнього рівня кінця другої сотні теж немає і ще велике питання, чи буде. Сачко, Орлов, молодші Крутих, Ваншельбойм не можна сказати, щоб давали дуже великі надії.
    Але сьогодні результат із відверто слабким суперником все ж вдалося здобути, за що потрібно подякувати Іллі та Сергію. Досвід та морально-вольові поки ще виручають.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 06.03.2021 17:31
    +10
    Другий поспіль вкрай важкий матч для збірної. Ветеранам уже зовсім важко здобувати результат, а молоді хоча б їхнього рівня кінця другої сотні теж немає і ще велике питання, чи буде. Сачко, Орлов, молодші Крутих, Ваншельбойм не можна сказати, щоб давали дуже великі надії.
    Але сьогодні результат із відверто слабким суперником все ж вдалося здобути, за що потрібно подякувати Іллі та Сергію. Досвід та морально-вольові поки ще виручають.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 06.03.2021 17:35
    +6
    Молодец Сергей в решающей игре собрался и принес сборной победу.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 06.03.2021 17:35
    +2
    Повезло конечно, что соперник был из пятой сотни. Но это наш максимум.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 06.03.2021 18:25
    0
    А тим часом Петра Квітова бере турнір в Досі
    Ссылка
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