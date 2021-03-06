Кубок Дэвиса. Стаховский принес Украине победу в тяжелом матче с Израилем

Второй номер сборной Украины по теннису Сергей Стаховский (№194 ATP) выиграл свою вторую одиночную встречу в рамках командной встречи Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля.
В пятом матче серии Стаховский уверенно переиграл Ишая Олиэля (№425 ATP).
Кубок Дэвиса
Сергей Стаховский – Ишай Олиэль – 6:4, 6:2
Результаты первых четырех матчей:
Илья Марченко – Даниэль Цукерман – 1:6, 6:3, 6:2
Сергей Стаховский – Эдан Лешем – 3:6, 6:3, 2:6
Сергей Стаховский / Денис Молчанов – Йонатан Эрлих / Даниэль Цукерман – 4:6, 6:4, 3:6
Илья Марченко – Эдан Лешем – 6:3, 6:2
Украина – Израиль – 3:2
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Але сьогодні результат із відверто слабким суперником все ж вдалося здобути, за що потрібно подякувати Іллі та Сергію. Досвід та морально-вольові поки ще виручають.
Але сьогодні результат із відверто слабким суперником все ж вдалося здобути, за що потрібно подякувати Іллі та Сергію. Досвід та морально-вольові поки ще виручають.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.