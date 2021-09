ФОТО. Симона Халеп вышла замуж за миллиардера

Известная румынская теннисистка Симона Халеп сегодня вышла замуж. Ее избранником стал 42-летний македонский бизнесмен Тони Юруц. Его состояние оценивается в 1 миллиард долларов.

Свадебное платье Халеп было золотого цвета:

Honestly I'm SO HAPPY for Simo, it's an amazing feeling to see persons you care about being so happy and living their best time, she deserves the best and I hope they will always be happy and in love 🤍🤍🤍 pic.twitter.com/wanX8SLnd5