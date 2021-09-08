Соперница Свитолиной по US Open на следующей неделе выйдет замуж

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп объявила, что на следующей неделе выйдет замуж за македонского бизнесмена Тони Юруца.



«Это прекрасное событие, и я испытываю совершенно новые эмоции. Теннис остается теннисом, а это личная жизнь, и для меня это гораздо более важный шаг», – сказала Халеп в аэропорту по возвращении из Нью-Йорка.



Ранее о предстоящей свадьбе Халеп сообщил известный в прошлом румынский теннисист Илие Настасе. По его словам, свадьба должна состояться 15 сентября.



Отметим, что Симона завершила борьбу на US Open в четвертом круге, где проиграла украинке Элине Свитолиной.