Соперница Свитолиной по US Open на следующей неделе выйдет замуж

Симона Халеп готовится к свадьбе

  • 08.09.2021 13:05
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Соперница Свитолиной по US Open на следующей неделе выйдет замуж
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Симона Халеп

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп объявила, что на следующей неделе выйдет замуж за македонского бизнесмена Тони Юруца.
 
«Это прекрасное событие, и я испытываю совершенно новые эмоции. Теннис остается теннисом, а это личная жизнь, и для меня это гораздо более важный шаг», – сказала Халеп в аэропорту по возвращении из Нью-Йорка.
 
Ранее о предстоящей свадьбе Халеп сообщил известный в прошлом румынский теннисист Илие Настасе. По его словам, свадьба должна состояться 15 сентября.
 
Отметим, что Симона завершила борьбу на US Open в четвертом круге, где проиграла украинке Элине Свитолиной.

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Источник — Sport.ua

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