Динамо уничтожает Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Лучшие фрагменты матча 6-го тура УПЛ между «Динамо» и «Колосом». Киевляне уже в первом тайме оформил 6 голов.
Динамо - Колос 1:0. Гол Де Пены
Динамо - Колос 2:0. Гол Шапаренко
Динамо - Колос 3:0. Гол Кендзеры
Динамо - Колос 4:0. Гол Буяльского
Динамо - Колос 5:0. Гол Де Пены
Динамо - Колос 6:0. Гол Цыганкова
Динамо - Колос 7:0. Гол Цыганкова
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Источник — Sport.ua
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