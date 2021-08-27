Динамо Киев

В субботу, 28-го августа, состоится поединок шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» будет принимать ковалевский «Колос». Команда Мирчи Луческу лидирует в чемпионате, а ковалевский коллектив идет в середине турнирной таблицы. Уже на следующей неделе внимание болельщиков будет приковано к играм сборной Украины, и «бело-синие», несомненно, попытаются уйти на перерыв в чемпионате с хорошим настроением. Но и ковалевцы настроены разжиться очками в Киеве, улучшив свое турнирное положение.

Динамо

В прошлом туре состоялась смена лидера турнирной таблицы, и киевляне к этому имеют непосредственное отношение. Матч с «Десной» сложился удачно для «Динамо», которое не оставило шансов соперникам – 4:0. Бенефисом та встреча стала для полузащитника «Динамо» Виталия Буяльского, который отметился двумя результативными ударами и заработал пенальти. Именно Буяльский был признан лучшим игроком 5-го тура Премьер-лиги, а Мирча Луческу назван лучшим тренером. К слову, румынский специалист в очередной раз наблюдал за игрой своих подопечных с трибуны.

Неделю назад в составе киевлян произошло сразу два дебюта: в официальном матче впервые на поле в «бело-синей» футболке вышли Антюх и Шкурин. Белорус хоть и не стал автором гола, но принял участие в четвертом взятии ворот «Десны». Отметим и достижение Сергея Сидорчука, который провел 350-й поединок в карьере. В предстоящей встрече своей команде не сможет помочь попавший в лазарет голкипер Бущан.

Тренерский штаб киевского клуба целенаправленно готовит команду к групповому турниру Лиги чемпионов. И на этой неделе «бело-синие» узнали своих будущих соперников. «Бавария», «Барселона» и «Бенфика» – компания очень солидная, и чемпионам Украины в ней будет непросто. Тем не менее, до старта главного клубного евротурнира у киевлян еще есть время для того, чтобы усовершенствовать свою игру.

Колос

В текущем сезоне ковалевский коллектив пока находится в поиске своей игры. Еврокубковый поход команда из Киевской области завершила сразу, не сумев преодолеть барьер 3-го отборочного раунда Лиги конференций, а в пяти матчах национального чемпионата набрала всего 5 очков. При этом «Колос» забил всего два гола. Правда, и пропустил столько же, но во встречах с «Вересом» и «Рухом» ковалевцы явно планировали набрать больше зачетных баллов.

После проигранного первого тайма поединка с «Рухом» Руслан Костышин даже заговорил о своей отставке. Мол, проиграете сегодня – уйду. «Во втором тайме вышла совсем другая команда, агрессивная. Я просто сказал им, что если мы проиграем и сегодня – подам в отставку», – сказал после матча наставник. Львовянам ковалёвцы не проиграли, Костышин остался, но уже в следующем туре «Колос» не сумел уйти от поражения в домашней встрече с «Александрией». В матче с «желто-черными» травму получил защитник Евгений Новак, который выбыл из строя на неопределенный срок.

Комментарий

Нынешним летом из «Колоса» в «Динамо» перебрался полузащитник Денис Антюх. Накануне противостояния со своей бывшей командой футболист поделился ожиданиями от предстоящего матча. «Конечно, мне бы очень хотелось выйти на поле. Но кому играть — решать тренеру. Естественно, эта игра будет особенной, потому что мне хочется сыграть против своей бывшей команды, а в остальном – это обычная игра чемпионата, которую нам необходимо выигрывать», – отметил Антюх.

Статистика встреч

Первая очная дуэль «Динамо» и «Колоса» состоялась всего два года назад. И за это время у ковалевских болельщиков накопились приятные воспоминания. В последнем туре дебютного сезона команды Руслана Костышина в элитном дивизионе «Колос» обыграл «бело-синих», едва не лишив соперников путевки в квалификацию Лиги чемпионов. Потрепали нервы киевлянам «колоски» и в прошлом сезоне. В матче первого круга чемпионата команды в Киеве сыграли вничью со счетом 2:2, а в 1/4 финала Кубка Украины подопечные Мирчи Луческу только в серии пенальти вырвали путевку в следующую стадию. Еще четыре встречи завершились в пользу «бело-синих».

Примечательно, что редкий поединок «Динамо» и «Колоса» обходится без красных карточек: команды только два матча из семи завершили в полных составах. Дважды досрочно покидал поле Максим Максименко, который в январе этого года продолжил карьеру в греческой «Ларисе».

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Сирота, Забарный, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Антюх, Цыганков, Гармаш.

«Колос»: Волынец, Петров, Гавриш, Черноморец, Сакив, Задоя, Диего, Чурко, Нуриев, Костышин, Ситчинава.

Прогноз на противостояние

Команде Руслана Костышина нужно уже показывать результат, но забрать очки у киевлян будет очень непросто. Тем не менее, мы считаем, что ворота киевлян не останутся «сухими». Нет особых сомнений и в атакующем потенциале «Динамо». Поэтому нашей ставкой будет «Обе команды забьют» с коэффициентом 2.06 по линии Vbet.

28 августа, суббота