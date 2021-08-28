6-й тур
Динамо Киев
7 : 0
Колос К
28.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо - Колос - 7:0. Киевляне уничтожили соперника. Видео голов и обзор

Фрагменты результативного поединка УПЛ

  • 28.08.2021 21:51
  • 9804 просмотра
  • 5 комментариев
Динамо - Колос - 7:0. Киевляне уничтожили соперника. Видео голов и обзор
© fcdynamo.kiev.ua

Лучшие фрагменты матча 6-го тура УПЛ между «Динамо» и «Колосом». Киевляне уже в первом тайме оформил 6 голов, а поединок завершился со счетом 7:0 в пользу команды Мирчи Луческу.

Динамо - Колос 7:0. Обзор матча

Динамо - Колос 1:0. Гол Де Пены

Динамо - Колос 2:0. Гол Шапаренко

Динамо - Колос 3:0. Гол Кендзеры

Динамо - Колос 4:0. Гол Буяльского

Динамо - Колос 5:0. Гол Де Пены

Динамо - Колос 6:0. Гол Цыганкова

Динамо - Колос 7:0. Гол Цыганкова

События матча
67' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
45' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
39' ГОЛ ! Мяч забил Карлос де Пена (Динамо Киев).
33' ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
25' ГОЛ ! Мяч забил Томаш Кендзёра (Динамо Киев).
8' ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
5' ГОЛ ! Мяч забил Карлос де Пена (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Maxx
    Maxx, 28.08.2021 22:34
    -3
    Почему Сидорчука не выгнали показав красную за агрессию в сторону судьи? красная карточка за разговоры. Спросите матку-судью, если не верите. Правила должны быть для всех одинаковы
    Ссылка
    maverik
    maverik, 28.08.2021 22:29
    +3
    Как я ждал этого матча в надежде что это позорище под названием Колос получит от Динамо полную торбу,но этот недоклуб даже умудрился превысить самые смелые ожидания.Это первый звонок что пора в первую лигу вместе с Мариуполем.
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    Кейси Райбек
    online
    Кейси Райбек, 28.08.2021 22:25
    -5
    ozzy, 28.08.2021 22:02
    это не колос. это колхоз
    да куда нах...скоро посмотришь как динамо-колхоз будет просирать оптом группу л.ч.
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    vova
    vova, 28.08.2021 22:21
    -6
    ето будующе ДК так же бавария знищить ДК может толька розрахочувати на ЛЕ но надеюсь пройдет бенфика а то там больше Ромчику нада чем зажравшимся ДК
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    ozzy
    ozzy, 28.08.2021 22:02
    +6
    это не колос. это колхоз
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