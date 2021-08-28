Динамо - Колос - 7:0. Киевляне уничтожили соперника. Видео голов и обзор

Лучшие фрагменты матча 6-го тура УПЛ между «Динамо» и «Колосом». Киевляне уже в первом тайме оформил 6 голов, а поединок завершился со счетом 7:0 в пользу команды Мирчи Луческу.
Динамо - Колос 7:0. Обзор матча
Динамо - Колос 1:0. Гол Де Пены
Динамо - Колос 2:0. Гол Шапаренко
Динамо - Колос 3:0. Гол Кендзеры
Динамо - Колос 4:0. Гол Буяльского
Динамо - Колос 5:0. Гол Де Пены
Динамо - Колос 6:0. Гол Цыганкова
Динамо - Колос 7:0. Гол Цыганкова
События матча
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлос де Пена (Динамо Киев).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Томаш Кендзёра (Динамо Киев).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлос де Пена (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua
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