Бойтесь, Бавария и Барселона! Динамо уничтожило Колос на НСК Олимпийский

Матч между киевским «Динамо» и «Колосом» из Коваливки обещал быть самым интересным в 6-м туре украинской Премьер-лиги. И хоть болельщикам, которые пришли на трибуны НСК «Олимпийского», уж было точно не скучно, интригу быстро похоронили два забитых мяча действующего чемпиона в дебюте поединка.



На 5 минуте Петров обрезался перед своей штрафной, мяч перехватил Де Дена, который немного обработал его и поразил ворота с левого угла штрафной площади. Не успели подопечные Руслана Костышина отойти от гола, как воспитаннику «Динамо» Владимиру Маханькову пришлось второй раз вынимать мяч из сетки своих ворот: отличился Николай Шапаренко после передачи талантливого белоруса Ильи Шкурина.



Едва был пересечен экватор первого тайма, а счет уже стал разгромным. Киевляне здорово разыграли угловой удар: Шапаренко навесил во вратарскую, куда набежал Томаш Кендзера и головой вогнал мяч в сетку.



Вероятно, в тот момент болельщики «Колоса» задавались вопросом «куда хуже?». Но оказалось, что хуже вполне может быть! Не помогли даже сразу две замены от Костышина, который снял опорников Милько и Задою, а вместо них выпустил Богданова и Нгамба.



Четвертый гол в ворота гостей забил Виталий Буяльский, который после «стенки» с Виктором Цыганковым вбежал в штрафную и элегантным ударом перебросил мяч через голкипера. Дальше поединок превратился в немецкое кино для взрослых. Еще до перерыва Де Пена сначала успел оформить дубль, а затем помог отличиться еще и Цыганкову.

ФК Динамо Киев

6:0 – на этом можно было ставить жирную финальную точку. Но впереди был еще второй тайм. К счастью для «Колоса», число голов в этом матче не стало двузначным, однако «Динамо» все же удалось забить еще. В этот раз дубль оформил уже Цыганков, причем забил он очень похожий мяч – снова на дальней штанге замкнул прострел, просто подставив ногу.

Финальный свисток вряд ли позволил ковалевцам выдохнуть с облегчением. Они пропустили 3,5 раза больше, чем за четыре предыдущих матча. «Динамо» же продолжает лидировать в турнирной таблице и с хорошим настроением уходит на международную паузу в футболе.

Незадолго после матчей сборных команда Мирчи Луческу стартует в групповом раунде Лиги чемпионов. «Барселона», «Бавария» и «Бенфика» сейчас явно напряглись! А так ли слаб «Колос»?

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Динамо» – «Колос» – 7:0

Де Пена (5, 39), Шапаренко (9), Кедзера (25), Буяльский (34), Цыганков (45, 67)

Сидорчук (31), Шапаренко (79) – Диего (4), Данфа (76), Нгамба (86), Нуриев (91)

«Динамо»: Бойко, Кедзера (Караваев, 61), Забарный, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Шепелев, 62), Буяльский (Леднев, 69), Шапаренко, Де Пена (Вербич, 61), Цыганков, Шкурин (Рамирес, 46).

«Колос»: Маханьков, Золотов, Павловец, Петров, Черноморец, Милько (Нгамба, 29), Задоя (Богданов, 30), Костышин (Нуриев, 46), Сантос Диего, Чурко (Данфа, 46), Ситчинава (Лысенко, 64).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА