Бойтесь, Бавария и Барселона! Динамо уничтожило Колос на НСК Олимпийский

Киевляне вдоволь покуражились перед паузой в чемпионате

  • 28.08.2021 21:22
  • 1405 просмотров
  • 25 комментариев
Бойтесь, Бавария и Барселона! Динамо уничтожило Колос на НСК Олимпийский
© ФК Динамо Киев

Матч между киевским «Динамо» и «Колосом» из Коваливки обещал быть самым интересным в 6-м туре украинской Премьер-лиги. И хоть болельщикам, которые пришли на трибуны НСК «Олимпийского», уж было точно не скучно, интригу быстро похоронили два забитых мяча действующего чемпиона в дебюте поединка.  
  
На 5 минуте Петров обрезался перед своей штрафной, мяч перехватил Де Дена, который немного обработал его и поразил ворота с левого угла штрафной площади. Не успели подопечные Руслана Костышина отойти от гола, как воспитаннику «Динамо» Владимиру Маханькову пришлось второй раз вынимать мяч из сетки своих ворот: отличился Николай Шапаренко после передачи талантливого белоруса Ильи Шкурина.  
  
Едва был пересечен экватор первого тайма, а счет уже стал разгромным. Киевляне здорово разыграли угловой удар: Шапаренко навесил во вратарскую, куда набежал Томаш Кендзера и головой вогнал мяч в сетку.  
  
Вероятно, в тот момент болельщики «Колоса» задавались вопросом «куда хуже?». Но оказалось, что хуже вполне может быть! Не помогли даже сразу две замены от Костышина, который снял опорников Милько и Задою, а вместо них выпустил Богданова и Нгамба.  
  
Четвертый гол в ворота гостей забил Виталий Буяльский, который после «стенки» с Виктором Цыганковым вбежал в штрафную и элегантным ударом перебросил мяч через голкипера. Дальше поединок превратился в немецкое кино для взрослых. Еще до перерыва Де Пена сначала успел оформить дубль, а затем помог отличиться еще и Цыганкову.

ФК Динамо Киев

6:0 – на этом можно было ставить жирную финальную точку. Но впереди был еще второй тайм. К счастью для «Колоса», число голов в этом матче не стало двузначным, однако «Динамо» все же удалось забить еще. В этот раз дубль оформил уже Цыганков, причем забил он очень похожий мяч – снова на дальней штанге замкнул прострел, просто подставив ногу.

Финальный свисток вряд ли позволил ковалевцам выдохнуть с облегчением. Они пропустили 3,5 раза больше, чем за четыре предыдущих матча. «Динамо» же продолжает лидировать в турнирной таблице и с хорошим настроением уходит на международную паузу в футболе.

Незадолго после матчей сборных команда Мирчи Луческу стартует в групповом раунде Лиги чемпионов. «Барселона», «Бавария» и «Бенфика» сейчас явно напряглись! А так ли слаб «Колос»?

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Динамо» – «Колос» – 7:0

Де Пена (5, 39), Шапаренко (9), Кедзера (25), Буяльский (34), Цыганков (45, 67)

Сидорчук (31), Шапаренко (79) – Диего (4), Данфа (76), Нгамба (86), Нуриев (91)

«Динамо»: Бойко, Кедзера (Караваев, 61), Забарный, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Шепелев, 62), Буяльский (Леднев, 69), Шапаренко, Де Пена (Вербич, 61), Цыганков, Шкурин (Рамирес, 46).

«Колос»: Маханьков, Золотов, Павловец, Петров, Черноморец, Милько (Нгамба, 29), Задоя (Богданов, 30), Костышин (Нуриев, 46), Сантос Диего, Чурко (Данфа, 46), Ситчинава (Лысенко, 64).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Сан Саныч
    Сан Саныч, 28.08.2021 21:34
    -2
    Вот примерно по столько отвесят Бавария и Барселона Динамикам
    Ссылка
    Lyolik
    Lyolik, 28.08.2021 21:33
    0
    samird, 28.08.2021 21:32
    В первом тайме понравился Шкурин. По-моему именно он на сегодня самый толковый нападающий под схему Луческу из тех, что есть в наличии. Рамирес пока явно очень сырой. Неплохо вошел Вербич - надеюсь Беня выйдет на свой прежний уровень.
    Где голы от Шкурина? Когда как не в таком матче.
    Ссылка
    andre_lui
    online
    andre_lui, 28.08.2021 21:33
    +1
    Lyolik, 28.08.2021 21:30
    Шкурин, ты где, ау?
    Матч смотрели или только отчет о том, кто забил?
    Ссылка
    zelia73
    online
    zelia73, 28.08.2021 21:33
    +1
    c победой любимая команда
    Ссылка
    Lyolik
    Lyolik, 28.08.2021 21:32
    +5
    --smart--Forever, 28.08.2021 21:30
    Думаю, что матч Динамо - Бенфика ВСЁ расставит по своим местам и будут заголовки полярного содержания
    Как бы Шахтёру от молдован не глотануть. Об этом думай.
    Ссылка
    samird
    samird, 28.08.2021 21:32
    +1
    В первом тайме понравился Шкурин. По-моему именно он на сегодня самый толковый нападающий под схему Луческу из тех, что есть в наличии. Рамирес пока явно очень сырой. Неплохо вошел Вербич - надеюсь Беня выйдет на свой прежний уровень.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 28.08.2021 21:32
    +3
    С победой родной клуб. Так бы всегда
    Луческу спасибо тебе
    Ссылка
    Lyolik
    Lyolik, 28.08.2021 21:30
    0
    Шкурин, ты где, ау?
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 28.08.2021 21:30
    +1
    Poltava, 28.08.2021 21:28
    Играли первая и четвертая команда чемпионата прошлого года,
    У нас всего две команды-остальные или спарринг партнёры, или фарм клубы, или должники
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 28.08.2021 21:30
    -2
    Думаю, что матч Динамо - Бенфика ВСЁ расставит по своим местам и будут заголовки полярного содержания
    Ссылка
    kaka
    kaka, 28.08.2021 21:30
    +1
    Иван Иванов, 28.08.2021 21:27
    Заголовок топ)
    реально-по заголовку можно подумать что Колос представляет из себя какую-то силу.... В Германии реально селяне былиб середняками 3-ей бундеслиги
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 28.08.2021 21:30
    +1
    kaka, 28.08.2021 21:26
    Колос занимает не свое место в этом чемпионате-им помогали до времени тупо отскоки
    они когда играли с МХ1925 я болельщикам КОлоса говорил, что счет не по игре, и им будет не сладко с казахами, а они только смеялись и радовались. Вот пришла к ним действительность.
    Ссылка
    fifadinamo
    fifadinamo, 28.08.2021 21:29
    0
    После 7-0 футбол был уровня АПЛ, на встречных курсах, я в шоке могут же бегать все 90 мин., приятно смотреть
    Ссылка
    Poltava
    online
    Poltava, 28.08.2021 21:28
    0
    Играли первая и четвертая команда чемпионата прошлого года,
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 28.08.2021 21:28
    -2
    "Бойтесь, Бавария и Барселона!"
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 28.08.2021 21:28
    0
    Все по делу. Но Сидор и Шапа, по моему, следующую игру пропустят из-за перебора карточек.
    Ссылка
    Cityzen83
    online
    Cityzen83, 28.08.2021 21:27
    +3
    Ну, Баварии и Барсе точно боятся нечего. А вот первый там сегодня - это конечно космос. Дедушка вернулся это вам не Ингулец.
    Ссылка
    Иван Иванов
    Иван Иванов, 28.08.2021 21:27
    +4
    Заголовок топ)
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 28.08.2021 21:27
    +2
    kaka, 28.08.2021 21:26
    Колос занимает не свое место в этом чемпионате-им помогали до времени тупо отскоки
    Скорее два десятка левых пенальти
    Ссылка
    kaka
    kaka, 28.08.2021 21:26
    +1
    Колос занимает не свое место в этом чемпионате-им помогали до времени тупо отскоки
    Ссылка
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