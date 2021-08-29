ЛУЧЕСКУ о победе 7:0: «Колос – хорошая команда, это просто неудачный день»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Колосом» (7:0) в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги.
«Понятно, что итоговый результат показывает нашу силу, при этом у «Колоса» также хорошая команда. Сегодня был просто неудачный день для них. Практически все, что доводилось до завершения, удавалось реализовать, поэтому сопернику было сегодня тяжело.
За это время и «Динамо» поменялось, у нас совершенно иная команда. Мы выросли в плане организации, выполнения объема работы на поле. Конкуренция между игроками делает эту команду сильнее, футболисты за счет этого растут индивидуально. Я поздравляю их с тем, что они объединились в стремлении добиться победы и стали настоящей команды», - сказал Луческу.
Источник — ФК Динамо Киев
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