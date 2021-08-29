6-й тур
Динамо Киев
7 : 0
Колос К
28.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ЛУЧЕСКУ о победе 7:0: «Колос – хорошая команда, это просто неудачный день»

Наставник «Динамо» высказался об успешном матче

  • 29.08.2021 09:39
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ЛУЧЕСКУ о победе 7:0: «Колос – хорошая команда, это просто неудачный день»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Колосом» (7:0) в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги.

«Понятно, что итоговый результат показывает нашу силу, при этом у «Колоса» также хорошая команда. Сегодня был просто неудачный день для них. Практически все, что доводилось до завершения, удавалось реализовать, поэтому сопернику было сегодня тяжело.

За это время и «Динамо» поменялось, у нас совершенно иная команда. Мы выросли в плане организации, выполнения объема работы на поле. Конкуренция между игроками делает эту команду сильнее, футболисты за счет этого растут индивидуально. Я поздравляю их с тем, что они объединились в стремлении добиться победы и стали настоящей команды», - сказал Луческу.

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Источник — ФК Динамо Киев

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