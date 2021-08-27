6-й тур
Динамо Киев
0 : 0
Колос К
28.08.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Динамо – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 27.08.2021 15:19
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Динамо – Колос. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В субботу, 28-го августа, состоится поединок шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» будет принимать ковалевский «Колос». Матч состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 19:30.

После уверенной победы в прошлом туре над черниговской «Десной» киевляне возглавили турнирную таблицу. В ворота «северян» подопечные Мирчи Луческу отправили четыре безответных гола. «Колос» расположился в середине турнирной таблицы. В прошлом туре команда Руслана Костышина на своем поле проиграла «Александрии» со счетом 0:1. В предыдущем сезоне соперники трижды противостояли друг другу. В чемпионате была зафиксирована ничья (2:2 в Киеве) и уверенная победа «Динамо» (3:0 в Ковалевке). Еще одна встреча состоялась в рамках 1/4 финала Кубка Украины: киевляне прошли в следующую стадию после серии пенальти.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Колос».

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Источник — Sport.ua

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