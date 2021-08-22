Александрия в гостях минимально одолела Колос

«Аграрное дерби» завершилось в пользу «Александрии»

  • 22.08.2021 21:25
  • 331 просмотр
  • 2 комментария
Александрия в гостях минимально одолела Колос
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Отчет о матче ожидайте позже…
 

Украинская Премьер-лига. 5 тур.

«Колос» – «Александрия» – 0:1.

 Бабогло (52).

 Милько (56), Богданов (65), Гавриш (83), Диего (87) - Демченко (39), Дубра (78).

«Колос»: Маханьков, Золотов, Павловец (Костышин, 76), Петров, Новак (Гавриш, 6), Сакив (Черноморец, 76), Милько, Нгамба (Богданов, 57), Диего, Чурко, Ситчинава (Лысенко, 76).
Запасные: Фесюн, Черноморец, Гавриш, Богданов, Задоя, Нуриев, Костышин, Лысенко, Сорокин.

«Александрия»: Билык, Бабогло, Ковалец, Мирошниченко, Дубра, Цуриков, Калюжный, Третьяков, Кожушко (Одарюк, 65), Демченко (Рыбалка, 46), Спинелли (Устименко, 46).
Запасные: Горох, Мельник, Стецьков, Дрышлюк, Мустафаев, Одарюк, Копына, Рыбалка, Устименко.

Стадион: «Колос» (Коваливка).

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    adidas777
    online
    adidas777, 22.08.2021 21:37
    0
    Дави селюков!
    Которые покупают наших судей, а в итоге позорят нашу страну в Еврокубках!
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    newkyiv
    newkyiv, 22.08.2021 21:35
    0
    Я доволен, хоть и не их болельщик. Таки образом победа над Шахтёром не превратилась в пшик. Формируется топ чемпионата.)
    Ну а для Александрии это знаковая победа на выезде. Ведь до этого они 4 раза Колосу проиграли, 2 ничьих, и только 1 раз выигрывали.
    Жаль Бабогло не забил второй. И это защитник. Пора в Шахтёр!)
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