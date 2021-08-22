Александрия в гостях минимально одолела Колос

Отчет о матче ожидайте позже…
Украинская Премьер-лига. 5 тур.
«Колос» – «Александрия» – 0:1.
Бабогло (52).
Милько (56), Богданов (65), Гавриш (83), Диего (87) - Демченко (39), Дубра (78).
«Колос»: Маханьков, Золотов, Павловец (Костышин, 76), Петров, Новак (Гавриш, 6), Сакив (Черноморец, 76), Милько, Нгамба (Богданов, 57), Диего, Чурко, Ситчинава (Лысенко, 76).
Запасные: Фесюн, Черноморец, Гавриш, Богданов, Задоя, Нуриев, Костышин, Лысенко, Сорокин.
«Александрия»: Билык, Бабогло, Ковалец, Мирошниченко, Дубра, Цуриков, Калюжный, Третьяков, Кожушко (Одарюк, 65), Демченко (Рыбалка, 46), Спинелли (Устименко, 46).
Запасные: Горох, Мельник, Стецьков, Дрышлюк, Мустафаев, Одарюк, Копына, Рыбалка, Устименко.
Стадион: «Колос» (Коваливка).
Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).
ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Источник — Sport.ua
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Которые покупают наших судей, а в итоге позорят нашу страну в Еврокубках!
Ну а для Александрии это знаковая победа на выезде. Ведь до этого они 4 раза Колосу проиграли, 2 ничьих, и только 1 раз выигрывали.
Жаль Бабогло не забил второй. И это защитник. Пора в Шахтёр!)
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