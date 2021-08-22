В воскресенье, 22 августа, состоялась встреча 5 тура украинской Премьер-лиги, в которой «Колос» принимает «Александрию».
Украинская Премьер-лига. 5 тур.
«Колос» – «Александрия» – 0:1.
Бабогло (52).
Обзор матча
Лучшие моменты первого тайма
Гол Бабогло
Лучшие моменты второго тайма
События матча
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Бабогло (Александрия).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.